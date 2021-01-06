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Алексей Анпилогов
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Запуск АЭС в Узбекистане подтянет к проекту и другие страны ЦА — эксперт

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Эксперт по ядерной энергетике, президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов оценил среднесрочный и долгосрочный экономический и энергетический эффект от запуска первой атомной станции в Узбекистане.

Радио
Запуск АЭС в Узбекистане подтянет к проекту и другие страны ЦА — эксперт

АЭС, которую планируется построить в Узбекистане, станет первой во всей Центральной Азии, напомнил эксперт по ядерной энергетике, президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.

Макет АЭС
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При этом он отметил, что атомная энергия для всех стран региона является надежным выходом из ситуации энергодефицита.

"Если Узбекистан и Россия осуществят проект, то все остальные центральноазиатские государства пойдут по этому же пути", — считает Анпилогов.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Центральная Азия, Узбекистан, атомная энергетика, энергетика, АЭС



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