Запуск АЭС в Узбекистане подтянет к проекту и другие страны ЦА — эксперт

Эксперт по ядерной энергетике, президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов оценил среднесрочный и долгосрочный экономический и энергетический эффект от запуска первой атомной станции в Узбекистане.

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АЭС, которую планируется построить в Узбекистане, станет первой во всей Центральной Азии, напомнил эксперт по ядерной энергетике, президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.

При этом он отметил, что атомная энергия для всех стран региона является надежным выходом из ситуации энергодефицита.

"Если Узбекистан и Россия осуществят проект, то все остальные центральноазиатские государства пойдут по этому же пути", — считает Анпилогов.

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