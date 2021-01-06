Эксперт по ядерной энергетике, президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов оценил среднесрочный и долгосрочный экономический и энергетический эффект от запуска первой атомной станции в Узбекистане.
Запуск АЭС в Узбекистане подтянет к проекту и другие страны ЦА — эксперт
АЭС, которую планируется построить в Узбекистане, станет первой во всей Центральной Азии, напомнил эксперт по ядерной энергетике, президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
Договором о ЕАЭС ставится задача по формированию общих энергорынков по трем направлениям — электроэнергия, природный газ, нефть и нефтепродукты — при проведении скоординированной политики с учетом обеспечения энергобезопасности.