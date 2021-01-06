Каких логистических проектов не хватает Узбекистану — Кириллова

Председатель Научно-технического Совета Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", доктор технических наук Алевтина Кириллова рассказала о ключевых и наиболее перспективных направлениях развития транспортной инфраструктуры Узбекистана в ближайшие годы.

Радио Каких логистических проектов не хватает Узбекистану — Кириллова

Узбекистан имеет одну из самых развитых экономик в ЦА, поэтому его роль в торговых потоках, проходящих через регион, очень важна, отметила председатель Научно-технического Совета Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", доктор технических наук Алевтина Кириллова.

"При этом практика ведения бизнеса в развитых государствах показала, что логистика играет в организации этих потоков стратегическую роль. Поэтому в Узбекистане за последние годы были построены и новые железные дороги протяженностью более 1,2 тысячи километров, реконструированы более 3,5 тысячи километров ж/д путей, электрифицированы более тысячи километров железнодорожных магистралей. В настоящее время общая протяженность ж/д сети республики составляет 6,5 тысячи километров и соединяет все ее регионы", — рассказала Алевтина Кириллова.

Она также напомнила, что Узбекистан не имеет прямого выхода к морю и его товарам для доступа к морским портам необходимо пересекать границы нескольких государств.

"Республика подписала Венскую программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю на десятилетие 2014–2024 годов. Сейчас она последовательно реализует международные обязательства", — отметила эксперт.

"При этом основные транспортные коридоры, по которым Узбекистан осуществляет внешние торговые потоки, используются пока недостаточно эффективно. Необходимо развивать инфраструктуру. Поэтому республике интересные проекты создания, например, автомобильных коридоров в рамках международных транспортных маршрутов "Европа — Западный Китай" и "Север — Юг". То есть тех коридоров, в которых участвует и Россия. Узбекистан может воспользоваться этими коридорами для продвижения своей продукции на мировые рынки. При этом одним из наиболее крупных и стратегически важных проектов в транспортном секторе республики является проект строительства железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай". Этот коридор отличается небольшой протяженностью и удобным выходом к морю", — отметила эксперт.

По ее словам, КНР уже "отпилотила" данный проект и сейчас стороны ведут переговоры по выбору самого оптимального маршрута, а также по техническому, инвестиционному и финансовому обоснованию.

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