Каких логистических проектов не хватает Узбекистану — Кириллова

Узбекистан имеет одну из самых развитых экономик в ЦА, поэтому его роль в торговых потоках, проходящих через регион, очень важна, отметила председатель Научно-технического Совета Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", доктор технических наук Алевтина Кириллова.
"При этом практика ведения бизнеса в развитых государствах показала, что логистика играет в организации этих потоков стратегическую роль. Поэтому в Узбекистане за последние годы были построены и новые железные дороги протяженностью более 1,2 тысячи километров, реконструированы более 3,5 тысячи километров ж/д путей, электрифицированы более тысячи километров железнодорожных магистралей. В настоящее время общая протяженность ж/д сети республики составляет 6,5 тысячи километров и соединяет все ее регионы", — рассказала Алевтина Кириллова.
Она также напомнила, что Узбекистан не имеет прямого выхода к морю и его товарам для доступа к морским портам необходимо пересекать границы нескольких государств.
"Республика подписала Венскую программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю на десятилетие 2014–2024 годов. Сейчас она последовательно реализует международные обязательства", — отметила эксперт.
По ее словам, КНР уже "отпилотила" данный проект и сейчас стороны ведут переговоры по выбору самого оптимального маршрута, а также по техническому, инвестиционному и финансовому обоснованию.
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