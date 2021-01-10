Подкаст "Это надолго". Нужна ли детям правда про Деда Мороза

Нужно ли специально начинать этот разговор или "само пройдет"? И не значит ли, что, говоря правду, родители лишают детей (глобально) веры в чудо?
Разбираемся, как у детей работает вера в магическое, почему и когда она пропадает. Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.
2:40 "Вера как молочные зубы": до скольких лет дети верят в Деда Мороза
4:30 Почему не надо разочаровывать пятилетку правдой
5:30 Почему малыш вдруг не верит в чудо
6:10 Почему плохо, когда восьмилетка до сих пор ждёт Деда Мороза
7:30 Если родители не хотят обманывать ребёнка "сказкой про снежного деда"
13:20 Надо ли специально рассказывать, что Деда Мороза нет
14:30 "Ребенок вырастет, и сам станет Дедом Морозом, даря другим подарки"
16:20 Как вера в магическое изменяется в течение жизни
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