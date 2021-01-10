Подкаст "Это надолго". Нужна ли детям правда про Деда Мороза

До какого возраста ребенку нормально верить в Деда Мороза? Как сказать, что его на самом деле не существует?

Радио Подкаст "Это надолго". Нужна ли детям правда про Деда Мороза

Нужно ли специально начинать этот разговор или "само пройдет"? И не значит ли, что, говоря правду, родители лишают детей (глобально) веры в чудо?

Разбираемся, как у детей работает вера в магическое, почему и когда она пропадает. Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой.

2:40 "Вера как молочные зубы": до скольких лет дети верят в Деда Мороза

4:30 Почему не надо разочаровывать пятилетку правдой

5:30 Почему малыш вдруг не верит в чудо

6:10 Почему плохо, когда восьмилетка до сих пор ждёт Деда Мороза

7:30 Если родители не хотят обманывать ребёнка "сказкой про снежного деда"

13:20 Надо ли специально рассказывать, что Деда Мороза нет

14:30 "Ребенок вырастет, и сам станет Дедом Морозом, даря другим подарки"

16:20 Как вера в магическое изменяется в течение жизни

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