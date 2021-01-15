Беляев о "Северном потоке-2": интересы Европы возьмут верх над санкциями США

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал о судьбе нашумевшего проекта, который уже близок к завершению.

Радио Беляев о "Северном потоке-2": интересы Европы возьмут верх над санкциями США

По его словам, сроки завершения проекта были составлены специально с запасом на случай непредвиденных обстоятельств.

"Понятно, что сопротивление строительству этого газопровода будет только нарастать", — подчеркнул Беляев.

Все дело в коммерческих интересах каждой из сторон. В данном случае здесь есть даже политический интерес. В частности, власти Германии заявляли, что не готовы постоянно идти на поводу у США, потому что им надо сохранять свою европейскую идентичность.

Тут также есть экологический интерес: Европа постепенно отходит от использования нефти, угля. Альтернативным источником в данном случае выступает газ.

"Мы не должны рассматривать этот проект изолированно. Он может идти как "несущая волна" в радиотехнике, которая вызовет за собой укрепление дальнейших вот этих экономических связей, товаропотоков и так далее. Это будут уже второго и третьего порядка... укрепляющие в том числе финансовые потоки", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, новая администрация США во главе с Джо Байденом не станет кардинально отходить от общей политической стратегии страны.

Беляев отметил, что в международном плане демократы действуют даже пожестче, нежели республиканцы, отстаивая американские интересы.

"Так что ожидать от Байдена слишком мягкой позиции не стоит, несмотря на то, что у него есть, конечно, интерес по удержанию связей с ФРГ. Но мы должны понимать, что и этот проект находится под давлением американского нефтяного и газового лобби, которому Европа нужна как рынок сбыта. И "Северный поток-2" им очень мешает", — заключил эксперт.

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