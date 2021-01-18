Работа на стройках России: эксперт о том, станет ли это плюсом для мигрантов

По мнению эксперта, мигранты теперь будут приезжать в Россию к конкретному работодателю и уже не смогут уходить с одной работы на другую.

Радио Власова о мигрантах-строителях

Приезд мигрантов на стройки в России станет плюсом, считает эксперт по миграции, вице-президент фонда "Миграция XXI век" Наталья Власова.

"Россияне не хотят идти на тяжелые работы, добавила эксперт. С другой стороны, из регионов приезжать в Москву на стройки людям невыгодно, потому что необходимо будет снимать жилье. А это значит, что приезд мигрантов на стройки станет плюсом", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, мигранты теперь будут приезжать в Россию к конкретному работодателю и уже не смогут уходить с одной работы на другую.

Эксперт добавила, что пока трудно сказать, насколько это нововведение будет эффективным и как оно вообще будет работать, поскольку опыт подобной работы с узбекскими гражданами, приехавшим по соглашению, показал, что мигранты нашли другую работу, пока ждали трудоустройства в строительных компаниях.

Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов >>

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.

Срок выполнения поручения - до 1 марта.