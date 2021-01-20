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Вячеслав Поставнин
Sputnik / Руслан Кривобок

Мигранты из Узбекистана нужны в России не только на стройках — Поставнин

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210120/15825632/Migranty-iz-Uzbekistana-nuzhny-v-Rossii-ne-tolko-na-stroykakh--Postavnin.html

В РФ необходимо создать систему, которая позволила бы держать баланс между спросом и предложением на рынке труда для иностранцев, считает президент фонда "Миграция — XXI век" Вячеслав Поставнин.

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Мигранты из Узбекистана нужны в России не только на стройках — Поставнин

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов к выполнению строительно-монтажных работ на территории РФ. Кабмин должен выполнить это поручение до 1 марта.

Рабочий на стройплощадке
© Sputnik / Владимир Астапкович
Без мигрантов не обойтись: стройкомпании РФ ждут на работу иностранцев
Проблема дефицита рабочей силы в России есть не только в строительной отрасли, но и в сельском хозяйстве, заявил президент фонда "Миграция — XXI век" Вячеслав Поставнин. По его словам, мигранты из Узбекистана сейчас как никогда востребованы в южных областях РФ.

"Бизнесмены говорят, что им в тепличных хозяйствах очень нужны работники из Средней Азии, прежде всего из Узбекистана", — сказал Поставнин.

К решению проблемы должен подключиться Минсельхоз РФ, считает он. 

"Если никто больше не пошевелится, все может остановиться на строительном комплексе", — заявил эксперт.

Поставнин предположил, что в России на сегодня достаточно безработных строителей-мигрантов. Возможно, стоило бы найти их, собрать, перевезти на нужные объекты, отметил он. Однако такого механизма в стране пока нет.

© Sputnik / Александр Кряжев
Минсельхоз РФ представит в правительство предложения по трудовым мигрантам
"На мой взгляд, лучше обеспечить работой тех, кто уже находится в стране. Это правильно во всех отношениях. Потому что мигранты — это люди, которые не только работают в РФ, но и живут здесь со всеми своими проблемами", — отметил Вячеслав Поставнин.

По его мнению, необходима система, которая позволила бы держать баланс между спросом и предложением на рынке труда, перераспределять людей по стране, определять их квалификацию.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
трудовая миграция, миграция, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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