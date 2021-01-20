Мигранты из Узбекистана нужны в России не только на стройках — Поставнин

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов к выполнению строительно-монтажных работ на территории РФ. Кабмин должен выполнить это поручение до 1 марта.
"Бизнесмены говорят, что им в тепличных хозяйствах очень нужны работники из Средней Азии, прежде всего из Узбекистана", — сказал Поставнин.
К решению проблемы должен подключиться Минсельхоз РФ, считает он.
"Если никто больше не пошевелится, все может остановиться на строительном комплексе", — заявил эксперт.
Поставнин предположил, что в России на сегодня достаточно безработных строителей-мигрантов. Возможно, стоило бы найти их, собрать, перевезти на нужные объекты, отметил он. Однако такого механизма в стране пока нет.
По его мнению, необходима система, которая позволила бы держать баланс между спросом и предложением на рынке труда, перераспределять людей по стране, определять их квалификацию.
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