Митрахович: ветровая энергетика для Узбекистана — это не только плюсы

Радио Митрахович: ветровая энергетика для Узбекистана — это не только плюсы

Саудовская энергетическая компания ACWA Power построит в Узбекистане одну тепловую и две ветровые электростанции (ВЭС) общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов на условиях государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

На сегодня в Узбекистане нет ВЭС. В энергосистеме действуют 48 электростанций других типов общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потребление электроэнергии в стране по итогам прошедшего года увеличилось на 6,1 процента — до 69,1 миллиарда кВт*ч, производство — на пять процентов, до 66,4 миллиарда кВт*ч. Для удовлетворения потребностей населения и промышленности РУз в последние годы периодически импортирует электроэнергию из соседних стран Центральной Азии. Минэнерго ранее сообщало, что в этом году в Узбекистане будет построено девять электростанций общей мощностью 1,387 тысячи МВт, в том числе четыре тепловые на 940 МВт и две солнечные на 200 МВт.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, ветровую энергетику выгодно развивать странам, имеющим морское побережье, которое удобно застраивать ветряками, не занимающими место на суше и не мешающими населению инфразвуком. Еще одно условие — когда страна имеет много денег и может себе позволить создавать более дорогую электроэнергию. Это, например, Дания и Германия.

"Для менее состоятельных государств вопрос развития ветровой энергетики уже не такой однозначный", — отметил Станислав Митрахович.

По его мнению, для Узбекистана еще долгое время главной будет газовая генерация. При этом желание развивать ветроэнергетику помогает республике улучшать имидж.

Эксперт объяснил, как строится работа с вкладчиками капитала в отрасли "зеленой" энергетики.

"Любым инвесторам нужно окупать свои расходы. Например, в Украине так: иностранным инвесторам, которые занимаются возобновляемой энергетикой, власти гарантируют высокие выплаты. Их электроэнергия продается по высокой стоимости, и государство обязано им ее компенсировать, если, к примеру, не находится конкретный покупатель. Фактически, гарантом того, что иностранные инвесторы получат свои доходы, будет выступать украинский бюджет", — сказал Митрахович.

Еще один вариант: в проект вкладываются также внутренние инвесторы, готовые, например, потерять деньги или ждать компенсации от государства. В любом случае, кто-то должен будет платить, и в случае с Узбекистаном это будут, скорее всего, власти республики.

"Может быть, часть расходов будет переложена на потребителей, для некоторых произойдет рост стоимости электроэнергии", — сказал эксперт.

По его мнению, плюс в реализации таких проектов есть — это развитие технологий, однако есть и минусы: электричество становится дороже.

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