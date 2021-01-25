Митрахович: ветровая энергетика для Узбекистана — это не только плюсы

Саудовская энергетическая компания ACWA Power построит в Узбекистане одну тепловую и две ветровые электростанции (ВЭС) общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов на условиях государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.
По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, ветровую энергетику выгодно развивать странам, имеющим морское побережье, которое удобно застраивать ветряками, не занимающими место на суше и не мешающими населению инфразвуком. Еще одно условие — когда страна имеет много денег и может себе позволить создавать более дорогую электроэнергию. Это, например, Дания и Германия.
"Для менее состоятельных государств вопрос развития ветровой энергетики уже не такой однозначный", — отметил Станислав Митрахович.
Эксперт объяснил, как строится работа с вкладчиками капитала в отрасли "зеленой" энергетики.
"Любым инвесторам нужно окупать свои расходы. Например, в Украине так: иностранным инвесторам, которые занимаются возобновляемой энергетикой, власти гарантируют высокие выплаты. Их электроэнергия продается по высокой стоимости, и государство обязано им ее компенсировать, если, к примеру, не находится конкретный покупатель. Фактически, гарантом того, что иностранные инвесторы получат свои доходы, будет выступать украинский бюджет", — сказал Митрахович.
Еще один вариант: в проект вкладываются также внутренние инвесторы, готовые, например, потерять деньги или ждать компенсации от государства. В любом случае, кто-то должен будет платить, и в случае с Узбекистаном это будут, скорее всего, власти республики.
"Может быть, часть расходов будет переложена на потребителей, для некоторых произойдет рост стоимости электроэнергии", — сказал эксперт.
По его мнению, плюс в реализации таких проектов есть — это развитие технологий, однако есть и минусы: электричество становится дороже.
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