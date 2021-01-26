Узбекистанец может освоить русский язык за месяц — педагог

Преподаватель русского языка в ташкентском моноцентре "Ишга мархамат" Ширин Дусумбетова рассказала, за счет чего у ее подопечных получается заговорить на "великом и могучем" спустя всего несколько недель занятий.

Радио Дусумбетова: узбекистанцы сами удивляются, когда за месяц с нуля осваивают русский

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в 2020 году активно работало над тем, чтобы граждане республики, планирующие уехать в Россию на заработки, были хорошо подготовлены к жизни за границей. Для обучения, переобучения и повышения квалификации граждан были созданы моноцентры "Ишга мархамат" ("Добро пожаловать на работу"). Там можно не только получить профессию, но и освоить азы государственного языка РФ, чтобы чувствовать себя там уверенно.

В одном из таких центров работает Ширин Дусумбетова — она преподаватель русского языка как иностранного.

"К нам приходят люди с разным уровнем знаний. К каждому обратившемуся здесь индивидуальный подход. В программе обучения не только язык, но и культура, история России, — рассказала собеседница корреспондента Sputnik Узбекистан. — Мы работаем по особой методике под шефством Российского университета дружбы народов, который проводит семинары, консультирует, предоставляет базовую литературу".

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По словам педагога, освоить иностранный язык за короткий срок — вполне реально.

"Обучающиеся уже спустя месяц после начала занятий начинают общаться на русском языке, беседуют друг с другом, могут вести ситуативные диалоги. Имевшие языковой барьер — преодолевают его. Это радует", — отметила Дусумбетова.

Однако для достижения таких результатов, конечно, нужно иметь желание быстро выучить язык и быть активным, считает преподаватель.

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"Приглашаем к нам всех желающих — не только тех, кто намерен трудоустроиться за границей. Добро пожаловать! Вы будете удивляться сами себе", — сказала Ширин Дусумбетова.

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