Почему по криптовалютам будет нанесен удар - ответ эксперта

По словам эксперта, в биткоине надут классический биржевой пузырь, который должен сдуться. Подробнее - слушайте подкаст!

Радио Биткоины – пузырь, который однажды сдуется, считает экономист

В последнее время биткоины используются для не самых хороших вещей: взятки и наркоторговля, считает главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.

"Когда центральные банки по всему миру продвинутся в создании национальных цифровых валют, то по криптовалютам будет нанесен удар. Я считаю, что сейчас в том же биткоине надут классический биржевой пузырь, который должен сдуться. Учитывая, для чего он используется в текущих реалиях, это очень даже хорошо", - заявил Винокуров на онлайн-презентации аналитического доклада "Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах".

Напомним, в начале января криптовалюта обновила исторический ценовой максимум - биткоин впервые превысил психологическую отметку в 40 тысяч долларов.

Новый рекорд: стоимость биткоина впервые превысила $40 тысяч >>

Также известно, что на долю биткоина приходится примерно 69,1% всего глобального рынка криптовалют.