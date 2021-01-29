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Директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров
© Sputnik / Алексей Куденко

Почему по криптовалютам будет нанесен удар - ответ эксперта

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По словам эксперта, в биткоине надут классический биржевой пузырь, который должен сдуться. Подробнее - слушайте подкаст!

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Биткоины – пузырь, который однажды сдуется, считает экономист

В последнее время биткоины используются для не самых хороших вещей: взятки и наркоторговля, считает главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.

"Когда центральные банки по всему миру продвинутся в создании национальных цифровых валют, то по криптовалютам будет нанесен удар. Я считаю, что сейчас в том же биткоине надут классический биржевой пузырь, который должен сдуться. Учитывая, для чего он используется в текущих реалиях, это очень даже хорошо", - заявил Винокуров на онлайн-презентации аналитического доклада "Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах".

Напомним, в начале января криптовалюта обновила исторический ценовой максимум - биткоин впервые превысил психологическую отметку в 40 тысяч долларов.

Новый рекорд: стоимость биткоина впервые превысила $40 тысяч >>

Также известно, что на долю биткоина приходится примерно 69,1% всего глобального рынка криптовалют.

Теги:
радио, Аудио, биткоин



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