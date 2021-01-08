Новый рекорд: стоимость биткоина впервые превысила $40 тысяч

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, криптовалюта подорожала на 14,83% и ее цена достигла $40 146.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Самая популярная криптовалюта вновь обновила исторический ценовой максимум. Согласно официальным данным торгов, биткоин впервые превысил психологическую отметку в $40 тысяч.

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.19 по ташкентскому времени биткоин подорожал на 14,83% и его стоимость достигла $40 146. К тому же на крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance он вырос в цене на 15,05% ($40 121).

Известно, что на долю биткоина приходится примерно 69,1% всего глобального рынка криптовалют.

Резкий взлет биткоина был зафиксирован во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в $20 042 доллара, державшийся с 2017 года. С тех пор она продолжает бить собственный рекорд. В январе биткоин продолжил "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года он преодолел сразу несколько отметок и поднялся с $30 тысяч до $34 тысяч. Накануне в ходе торгов стоимость биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с $37 тысяч до $40 365. Аналитики JPMorgan прогнозируют рост криптовалюты до $146 тысяч.