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Биткоин и технология блокчейн

Новый рекорд: стоимость биткоина впервые превысила $40 тысяч

© Sputnik / Владимир Астапкович
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По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, криптовалюта подорожала на 14,83% и ее цена достигла $40 146.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Самая популярная криптовалюта вновь обновила исторический ценовой максимум. Согласно официальным данным торгов, биткоин впервые превысил психологическую отметку в $40 тысяч.

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.19 по ташкентскому времени биткоин подорожал на 14,83% и его стоимость достигла $40 146. К тому же на крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance он вырос в цене на 15,05% ($40 121).

Известно, что на долю биткоина приходится примерно 69,1% всего глобального рынка криптовалют.

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Резкий взлет биткоина был зафиксирован во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в $20 042 доллара, державшийся с 2017 года. С тех пор она продолжает бить собственный рекорд. В январе биткоин продолжил "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года он преодолел сразу несколько отметок и поднялся с $30 тысяч до $34 тысяч. Накануне в ходе торгов стоимость биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с $37 тысяч до $40 365. Аналитики JPMorgan прогнозируют рост криптовалюты до $146 тысяч.

Теги:
Цена, Стоимость, рекорд, криптовалюта, биткоин



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