17:15 01 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
Андрей Казанцев

"Сложная ситуация": Казанцев о демаркации узбекско-таджикской госграницы

Sputnik / Александр Натрускин
Радио
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210201/15913186/Slozhnaya-situatsiya-Kazantsev-o-demarkatsii-uzbeksko-tadzhikskoy-gosgranitsy.html

Главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев прокомментировал, каким образом власти Узбекистана и Таджикистана смогут разделить границу между государствами.

Радио
"Сложная ситуация": Казанцев о демаркации узбекско-таджикской госграницы

В конце января в Душанбе прошли переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана по демаркации узбекско-таджикской государственной границы. В рамках встречи была достигнута договоренность о сроках и местах проведения совместных полевых работ.

Узбекистан и Казахстан готовят итоговые документы по демаркации границы >>

По мнению эксперта, госграница находится на достаточно сложной для разграничения местности, так как на прилегающей к ней территории расположено много анклавов, а также каналов, используемых для орошения. 

"Граница более-менее определена, просто по инициативе узбекской стороны она была определена в свое время в одностороннем порядке. Причем там инженерные сооружения были построены. Если теоретически таджикская сторона признает демаркацию, которая раньше была односторонней, то это легко будет сделать. Если нет, то тогда придется долго вести переговоры, потом даже какие-то сооружения демонтировать", - пояснил Казанцев.

Политолог отмечает, что с приходом к власти Мирзиёева, стороны смогут обо всем договориться и урегулировать ситуацию мирным путем, избежав конфликтов. 

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnika Узбекистан.

Теги:
мнение эксперта, демаркация, госграница, Таджикистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Восточный колорит туристической деревни "Конигиль" — фотолента
Манипулятор и компаньон: какой характер у собаки Лукашенко – видео
Интернет-звезда и манипулятор: что известно о собаке Лукашенко — видео
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться