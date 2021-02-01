Радио "Сложная ситуация": Казанцев о демаркации узбекско-таджикской госграницы

В конце января в Душанбе прошли переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана по демаркации узбекско-таджикской государственной границы. В рамках встречи была достигнута договоренность о сроках и местах проведения совместных полевых работ.

Узбекистан и Казахстан готовят итоговые документы по демаркации границы >>

По мнению эксперта, госграница находится на достаточно сложной для разграничения местности, так как на прилегающей к ней территории расположено много анклавов, а также каналов, используемых для орошения.

"Граница более-менее определена, просто по инициативе узбекской стороны она была определена в свое время в одностороннем порядке. Причем там инженерные сооружения были построены. Если теоретически таджикская сторона признает демаркацию, которая раньше была односторонней, то это легко будет сделать. Если нет, то тогда придется долго вести переговоры, потом даже какие-то сооружения демонтировать", - пояснил Казанцев.

Политолог отмечает, что с приходом к власти Мирзиёева, стороны смогут обо всем договориться и урегулировать ситуацию мирным путем, избежав конфликтов.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnika Узбекистан.