Понятная вакцина: Мадаминов о том, почему "Спутник V" подходит Узбекистану

В марте Узбекистан планирует начать массовую вакцинацию населения от коронавируса. Заведующий лабораторией холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон Мадаминов рассказал о нюансах этого процесса.

Радио Узбекистанцы сами решат, чем привиться: Мадаминов о подготовке к вакцинации

"Сейчас мы рассматривает российскую, китайскую и европейскую вакцины. Но, к примеру, с европейской есть проблемы: спрос на нее на Западе сейчас крайне высокий, поэтому пока мы не можем на нее рассчитывать в больших объемах. В любом случае у людей будет выбор, чем привиться. Если поступит российская, но человек предпочитает китайскую, он может подождать – никто заставлять не будет", — пояснил Мадаминов.

По его словам, сама процедура в республике хорошо опробирована на массовых прививочных кампаниях от кори, полиомиелита и других опасных заболеваний, так что позитивный опыт есть. Главный нюанс – наличие необходимого количество препаратов, которые на первом этапе полностью будут завозными. Именно от того, где, по какой цене и в каких объемах удастся закупить вакцину, будет зависеть ход антиковидной программы.

Он добавил, что в первую очередь планируется привить уязвимые категории граждан – лиц старше 65, имеющих хронические заболевания, а также сотрудников служб и организаций, постоянно контактирующих с большим количеством клиентов. Речь идет о медиках, работниках сферы образования и служащих в правоохранительных органах.

"Антивакцинных настроений в обществе нет, но ведется разъяснительная работа среди населения, рассказываем, почему важно привиться и какой эффект это даст", — отметил эксперт.

Однако на выбор импортируемых препаратов, помимо их медицинских свойств, будет оказывать влияние стоимость и нюансы логистики.

"Лично я отдаю предпочтение российским вакцинам. Во-первых, у них понятный мне механизм производства и алгоритм выработки антител, а во-вторых, они не так требовательны к температурному режиму при транспортировке, как, например, у Pfizer. Да и стоимость закупочная для нашей страны вполне приемлемая. Однако в любом случае выбор за каждым вакцинируемым", — заключил Мадаминов.

Ранее в СЭС Узбекистана сообщили, что приступают к ускоренной процедуре сертификации российского препарата "Спутник V". Процедура может занять около двух недель.

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