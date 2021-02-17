Что такое интерферон и чем "подкормить" иммунитет — советы доктора Мясникова

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важности для организма такого белка, как интерферон.

Радио Что такое интерфероны и чем стимулировать иммунитет - советы доктора Мясникова

"Интерферон — это важнейшая часть нашего врожденного иммунитета. Иммунитет бывает двух видов: приобретенный — то есть когда мы уже столкнулись с вирусом, бактерией, и на это вырабатываются антитела... но если бы это был единственный механизм, то человечество бы не выжило, потому что от столкновения с вирусом до выработки антител проходит до нескольких недель! Поэтому существует нативный иммунитет, естественный", — объяснил специалист в эфире радио Sputnik.

Это тот тип иммунитета, с которым человек рождается, и интерфероны — важная его часть.

Стараться усилить выработку этих элементов в попытке укрепить здоровье — затея бессмысленная и даже опасная, считает Мясников.

По его словам, нарушить баланс в организме очень легко, а восстановить потом — невероятно трудно.

Как же правильно стимулировать иммунитет и выработку интерферонов? Мясников озвучил, казалось бы, уже всем известные истины, но которыми зачастую пренебрегают люди.

В первую очередь, необходимо отказаться от вредных привычек, правильно питаться.

Также необходимо обеспечить физические нагрузки и следить за тем, чтобы вес был нормальным.

Кроме того, важно бороться с хроническими заболеваниями, если такие имеются.

"Любые хронические болезни угнетают выработку своего интерферона. Это важно. Вы должны защищаться от болезней... прививкой от гриппа, прививкой от COVID-19...вот, сейчас идет массовая вакцинация. Не пренебрегайте этим, потому что это неправильно", — пояснил Мясников.

Полный комментарий доктора слушайте в аудиозаписи.