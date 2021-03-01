Эксперт объяснила, в каких отраслях будет сотрудничать Узбекистан с ЕАЭС

Директор департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян рассказала о планах по реализации стратегических направлений в развитии евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Радио Эксперт объяснила, в каких отраслях будет сотрудничать Узбекистан при ЕАЭС

В ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла РУз в России Ботиржона Асадова с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем, министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым и министром по торговле Андреем Слепневым на пост советника посольства и представителя Узбекистана при Евразийском союзе был назначен Шухрат Шукуров.

По словам эксперта, во время мероприятия речь шла о более углубленном сотрудничестве Узбекистана и ЕАЭС.

"Мы обсуждали вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере технического регулирования, таможенного сотрудничества, торговли и миграции", - сообщила Барсегян.

Также в процессе беседы был рассмотрен ход подготовки меморандума и детального плана по его реализации, добавила спикер.

"Кроме того, Сергей Глазьев предложил Узбекистану подключиться к работе по реализации стратегических направлений в развитии евразийской экономической интеграции до 2025 года. В частности, речь идет о стратегическом планировании, совместных инвестиционных проектах и межгосударственных программах", - пояснила Барсегян.

Напомним: Узбекистан в декабре 2020-го получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Соответствующее решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором принял глава республики Шавкат Мирзиёев.

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