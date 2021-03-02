01:50 03 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Джасурбек Чориев
Sputnik / Дильшода Рахматова

Эпидемситуация в Узбекистане подходит для начала полетов в РФ — замминистра

Радио
Получить короткую ссылку
435 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/03/02/16108612.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210302/16113144/Epidemsituatsiya-v-Uzbekistane-pozvolyaet-nachat-polety-v-RF--zamministra.html

Замминистра транспорта Узбекистана Джасурбек Чориев рассказал, когда стоит ожидать возобновления регулярного авиасообщения с Россией и какая работа ведется в этом направлении.

Радио
Узбекистан соответствует эпидемтребования РФ для возобновления полётов— замминистра
По словам замминистра, узбекская сторона находится в постоянном контакте с российскими коллегами, в частности со специальной комиссией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы изучили опыт и критерии, по которым российская спецкомиссия выбирает страны для возобновления авиасообщения. В частности, учитывается прирост заболевших, количество больных на тысячу, 100 тысяч и на 1 миллион населения, динамика заражения и другие факторы. По всем этим показателям Узбекистан подходит для возобновления регулярных авиарейсов. Мы подали свое обращение в специальную комиссию, надеюсь, что в марте-апреле будет какой-то положительный результат", — пояснил Чориев.

Позднее во вторник в ходе совместной пресс-конференции в Москве министры иностранных дел Узбекистана и РФ также отметили, что стороны обсуждают возможности открытия границ. К этой работе привлечены руководители профильных министерств и ведомств.

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев держит стенографические записи, данные ему президентом Российской Федерации Борисом Ельциным
Горбачёву — 90: архивные фото "отца" советской перестройки
Лавров и Камилов о том, когда возобновится трудовая миграция в РФ — видео
Лавров и Камилов о том, когда возобновится трудовая миграция в РФ — видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться