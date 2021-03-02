Эпидемситуация в Узбекистане подходит для начала полетов в РФ — замминистра

"Мы изучили опыт и критерии, по которым российская спецкомиссия выбирает страны для возобновления авиасообщения. В частности, учитывается прирост заболевших, количество больных на тысячу, 100 тысяч и на 1 миллион населения, динамика заражения и другие факторы. По всем этим показателям Узбекистан подходит для возобновления регулярных авиарейсов. Мы подали свое обращение в специальную комиссию, надеюсь, что в марте-апреле будет какой-то положительный результат", — пояснил Чориев.
Позднее во вторник в ходе совместной пресс-конференции в Москве министры иностранных дел Узбекистана и РФ также отметили, что стороны обсуждают возможности открытия границ. К этой работе привлечены руководители профильных министерств и ведомств.
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