"Сложный политический игрок": Мендкович об участии "Талибана"* в выборах

Радио Эксперт об участии талибов в выборах Афганистана

Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что официальный Кабул не против участия талибов в выборах, это станет проверкой на доверие к ним со стороны народа. "Мы принимаем права талибов как граждан Афганистана", — добавил он.

"Это просто отражает продолжающееся ухудшение оперативной обстановки, очень большое усиление отрядов "Талибана"* (запрещена в РФ) в Афганистане, нанесение определенных тактических поражений официальным вооруженным силам", - поясняет Мендкович.

По его мнению, государственные институты, руководство официального Кабула находятся в поисках пути политического разрешения проблемы.

"Кабул понимает, что в военном конфликте выиграть не может, а скорее существует риск поражения", - разъясняет эксперт.

Глава Евразийского аналитического клуба не исключает, что это решение будет отыграно назад.

"Сейчас мы имеем поражение официального правительства и соответствующую реакцию. Она может быть и реальной попыткой разрешения конфликтов поделиться с "Талибаном"* властью, и неким хитрым ходом, чтобы выиграть время до, соответственно, ввода дополнительного контингента НАТО", - считает Мендкович.

По словам аналитика, талибы настаивают на вхождении во власть не в качестве одной из фракций, а в виде единственной силы с созданием собственной диктатуры в Афганистане, что может вызвать самые непредсказуемые последствия.

"Талибан"* - достаточно сложный политический игрок со сложной предысторией, включая связи с международными террористическими организациями, которые, как сейчас они декларируют, оборваны, но по факту контакты, вероятно, сохраняются", - сказал Мендкович.

Сопредельным странам важно подготовиться к возможным вызовам и угрозам безопасности, укреплять границы, бороться с усиливающимся наркотрафиком, а также искать пути преодоления угроз терроризма, заключил он.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

* - запрещенная в России и ряде стран террористическая организация