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Зарубежная пресса

Больше газет: начальника районо в Бекабаде уволили за принуждение к подписке

© Sputnik / fragolerosse
Общество
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Начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров своим письмом от 30 октября 2018 года поручил директорам 57 школ района организовать подписку учителей на периодические издания.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров уволен за то, что принуждал учителей школ подписываться на периодические издания на 2019 год, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Статьи о том, что в Бекабаде педагогам приходится выписывать газеты против воли, появились в нескольких СМИ. Министерство народного образования провело проверило факты и выяснило, что начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров своим письмом за номером от 30 октября 2018 года поручил директорам 57 школ района организовать подписку на периодические издания.

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Постановлением президента Узбекистана 14 августа 2018 года запрещается принуждать сотрудников народного образования к подписке на периодические издания, поэтому начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров освобожден от занимаемой должности. Его поручение по подписке на газеты и журналы отменено.

Начальник Ташкентского областного управления народного образования Шукур Бурхонов привлечен к дисциплинарному взысканию за допущение принудительной подписки.

Областные управления народного образования получили задания не допускать случаи принудительной подписки.

По данным министерства, школы, расположенные в сельской местности, получают до 10 изданий газет и журналов, преимущественно республиканских средств массовой информации, за счет средств местных бюджетов в соответствии с постановлением кабинета министров № 33 от 25 января 2002 года. Сельским школам рекомендовано организовать подписку на газеты и журналы 10 наименований. Бекабадскому районному отделу народного образования выделены средства из местного бюджета на подписку на газеты "Тошкент хакикати", "Халк сузи", "Бекобод овози" и "Маърифат".




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