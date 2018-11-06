Больше газет: начальника районо в Бекабаде уволили за принуждение к подписке

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров уволен за то, что принуждал учителей школ подписываться на периодические издания на 2019 год, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.
Статьи о том, что в Бекабаде педагогам приходится выписывать газеты против воли, появились в нескольких СМИ. Министерство народного образования провело проверило факты и выяснило, что начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров своим письмом за номером от 30 октября 2018 года поручил директорам 57 школ района организовать подписку на периодические издания.
Начальник Ташкентского областного управления народного образования Шукур Бурхонов привлечен к дисциплинарному взысканию за допущение принудительной подписки.
Областные управления народного образования получили задания не допускать случаи принудительной подписки.
По данным министерства, школы, расположенные в сельской местности, получают до 10 изданий газет и журналов, преимущественно республиканских средств массовой информации, за счет средств местных бюджетов в соответствии с постановлением кабинета министров № 33 от 25 января 2002 года. Сельским школам рекомендовано организовать подписку на газеты и журналы 10 наименований. Бекабадскому районному отделу народного образования выделены средства из местного бюджета на подписку на газеты "Тошкент хакикати", "Халк сузи", "Бекобод овози" и "Маърифат".