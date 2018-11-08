В Ташкенте нашли замену горящим автобусам

Автобусы будут ходить на маршруте №149 между 6-м кварталом Юнусабада и Карасу-1.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Ташкенте начали курсировать новые рейсовые автобусы.

Как сообщает пресс-служба хокимията города Ташкента, машины были доставлены в "3-Автобус саройи" ("3-й Автопарк"), их уже начали эксплуатировать.

Речь идет о моделях ISUZU SAZ LE-60, которые выпускаются на Самаркандском автомобильном заводе.

© Foto : Из личного архива Константина Крохмаля Крохмаль о том, почему так часто горят автобусы в Ташкенте

В столичной администрации объяснили, что новые машины были запущены в целях оптимизации движения общественного транспорта и создания комфортных условий для пассажиров.

"Автобусы будут ходить на маршруте №149 между 6-м кварталом Юнусабада и Карасу-1", - говорится в сообщении.

До конца года планируется доставить в Ташкент 80 автобусов этой марки.

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Ранее стало известно, что ташкентская компания "Тошшахартрансхизмат" в октябре получила от Самаркандского автомобильного завода 20 низкопольных автобусов с кондиционером SAZ LE60. Кроме того, до конца года должны поступить еще 60 таких машин и 40 автобусов MAN.

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