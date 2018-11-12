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Пассажиры поезда Москва – Душанбе взвешивают багаж на перроне Казанского вокзала

Новый маршрут поезда "Ташкент - Москва" пройдет через Каракалпакстан

© Sputnik / Антон Белицкий
Общество
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Из российской столицы в Каракалпакстан можно будет доехать на поезде за два дня.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. С 14 декабря "Узбекские железные дороги" запустят новый рейс поезда "Ташкент – Москва", передает пресс-служба перевозчика.

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Поезд будет совершать остановку на станции Каракалпакстан. 

В системе бронирования РЖД уже доступны билеты по направлению "Москва - Каракалпакстан". Стоимость поездки в плацкартном вагоне начинается от 9394 рублей, купе выходит дороже - от 13 518 рублей.

Поезд УТИ отправляется от Казанского вокзала по вторникам и прибывает на станцию Каракалпакстан через двое суток.

Напомним, с восьмого декабря из Ташкента в Казань начнет ходить прямой поезд. Из Ташкента в Казань можно будет уехать по субботам, а из Казани в узбекскую столицу - по вторникам.

Теги:
РЖД, Узбекистон темир йуллари, Поезд, Москва, Россия, Каракалпакстан, Ташкент, Узбекистан



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