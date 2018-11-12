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Строительство Рогунской ГЭС

Министр водного хозяйства Узбекистана приедет на запуск Рогунской ГЭС

© president.tj
Общество
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Хамраев приедет на торжественную церемонию по приглашению правительства Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев 16 ноября приедет в Таджикистан на запуск первого агрегата Рогунской ГЭС. Об этом пишет ASIA-Plus.

Строительство Рогунской ГЭС
© president.tj
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Хамраев приедет на торжественную церемонию по приглашению правительства Таджикистана.

Также в мероприятии будут участвовать представители от Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Афганистана и Пакистана.

Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет находиться на уровне 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт. 

Следующий агрегат планируется сдать в эксплуатацию в апреле 2019 года. 

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Рогунская гидроэлектростанция - девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах восточнее Душанбе. По проекту ГЭС состоит из шести агрегатов. Суммарная проектная мощность станции составит 3600 МВт, что сделает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

Теги:
Центральная Азия, ГЭС, Рогунская ГЭС, Узбекистан, Таджикистан



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