Деньги в трубу: узбекистанцы хотят платить за горячую воду вместо теплой

Жители Узбекистана жалуются на то, что им часто приходится спускать воду из-под крана, пока она не станет горячей.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Узбекистане активисты опубликовали на портале коллективных обращений предложение разрешить населению устанавливать счетчики горячей воды с термодатчиком.

© Sputnik / Игорь Зарембо В Ташкенте с 22 ноября подорожает холодная вода

В сообщении подчеркивается, что жители республики вынуждены оплачивать весь объем воды, поступившей из крана горячей воды. Однако не всегда ее температура соответствует нормам. Согласно требованиям, вода должна быть не менее +50 градусов С и не выше +75 градусов С.

Инициаторы предложения считают, если из крана горячей воды течет вода с температурой ниже +50 градусов С, то оплата должна взиматься как за холодную воду.

Активисты настаивают на том, что нередко потребители долго спускают воду, пока она не станет горячей. Как пишет в комментариях к обращению Эмил Зарипов, люди таким образом "сливают деньги в канализацию".