Генконсульство Узбекистана откроют 13 ноября в Екатеринбурге

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Церемония поднятия флага и открытия генерального консульства Республики Узбекистан пройдет во вторник в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"В 10:30 (8:30 мск) состоится церемония поднятия флага и открытия Генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге, в которой примут участие министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Посольстве Узбекистана в России заявили, что мероприятие запланировано на 19.00.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Почему пока не заработали генконсульства Узбекистана в городах России

Помимо этого, по информации пресс-службы Госкомтуризма Узбекистана , во вторник в Екатеринбурге пройдет ряд промомероприятий "Путешествуй по Узбекистану!" с презентационной программой. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Новосибирске, также они запланированы в Казани и Уфе.

В рамках мероприятия пройдут презентации культурно-рекреационных возможностей, развития гастрономического, эко- и горнолыжного туризма в Узбекистане. Для представителей профсоюзов, туркомпаний и бизнес-кругов России будут представлены специальные предложения на предстоящий зимний и весенний сезон с возможностью провести В2В-встречи и достичь договоренности о сотрудничестве между представителями туристического бизнеса двух стран.

Как отмечается в сообщении, "гости смогут попробовать разнообразные блюда узбекской кухни, восточные сладости и насладиться яркими танцевальными выступлениями под аккомпанемент зажигательных национальных мелодий", а также "продегустировать винно-водочную продукцию Узбекистана".

Ранее сообщалось, что объем торговли Свердловской области с Узбекистаном за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 50% и составил около 106 миллионов долларов.