В Узбекистане появятся онлайн-счетчики воды

В 2018 году на строительство водопроводов и канализации правительство направило свыше миллиарда сумов, это в 3,3 раза больше по сравнению с прошлым годом.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. На портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов Республики Узбекистан опубликовано постановление "О программе развития систем питьевого водоснабжения и канализации".

В 2018 году на строительство и реконструкцию водопроводов и канализации направили более миллиарда сумов – это в 3,3 раза больше по сравнению с 2017 годом.

"В республике услугами питьевого водоснабжения охвачено 63% населения, а канализации – свыше 25% населения, и в данном направлении необходимо наращивание усилий", - говорится в документе.

В ближайшее время в Узбекистане создадут Фонд развития систем водоснабжения и канализации при Министерстве финансов, первоначальный капитал составит около 500 миллионов долларов. Приборы учета воды будут работать онлайн.