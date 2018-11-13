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Круглый стол в Российском центре науки и культуры в Ташкенте

Кто поможет Узбекистану ускорить инновационное развитие

Пресс-служба Россотрудничества
Общество
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В Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялся круглый стол, на котором обсудили сотрудничество двух стран в сфере инноваций. На встрече присутствовали представители министерств и ведомств, вузов Узбекистана, российских компаний и некоммерческих организаций, студенты и слушатели курсов.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Заместитель министра инновационного развития Узбекистана Юлбарсхон Мансуров в рамках круглого стола в Ташкенте рассказал, что одним из ориентиров для республики в сфере инноваций является российское образование. Об этом сообщили в пресс-службе Россотрудничества. Основные задачи сейчас — создать центр трансфера технологий и подготовить закон об инновационной деятельности вместе с "дорожной картой".

По мнению замминистра, совместная с Россией деятельность позволит ускорить развитие наукоемких и инновационных сфер Узбекистана.

Гендиректор компании ЛИК Сергей Исаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Исаев назвал сферы, в которых Узбекистану есть чему научить Россию
"Мероприятие продолжилось обсуждением различных сфер инновационного сотрудничества: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, портативные источники энергии, робототехника", — отметили в Россотрудничестве.

Ранее генеральный директор "Лиги инновационных компаний" Сергей Исаев поделился мнением, что сотрудничество и кооперация между Россией и Узбекистаном позволят развивать те рынки и технологии, которые интересны России, Узбекистану и другим странам СНГ. Например, обмен технологиями и навыками может идти в области биотехнологий и продвинутых техник сельского хозяйства.

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Теги:
Россотрудничество, Инновации, Узбекистан



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