Кто поможет Узбекистану ускорить инновационное развитие

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Заместитель министра инновационного развития Узбекистана Юлбарсхон Мансуров в рамках круглого стола в Ташкенте рассказал, что одним из ориентиров для республики в сфере инноваций является российское образование. Об этом сообщили в пресс-службе Россотрудничества. Основные задачи сейчас — создать центр трансфера технологий и подготовить закон об инновационной деятельности вместе с "дорожной картой".
По мнению замминистра, совместная с Россией деятельность позволит ускорить развитие наукоемких и инновационных сфер Узбекистана.
Ранее генеральный директор "Лиги инновационных компаний" Сергей Исаев поделился мнением, что сотрудничество и кооперация между Россией и Узбекистаном позволят развивать те рынки и технологии, которые интересны России, Узбекистану и другим странам СНГ. Например, обмен технологиями и навыками может идти в области биотехнологий и продвинутых техник сельского хозяйства.