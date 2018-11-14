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Заключенный исправительной колонии во время работы

В МВД опровергли данные о нарушении условий жизни заключенных в Ташкенте

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Ванные комнаты и туалеты оснащены современной техникой, осужденные могут пользоваться мобильными телефонами, их не ограничивают во встречах с родными.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана опровергла сообщения о нарушении условий содержания заключенных в колонии-поселении в Ташкентской области.

По данным специалистов, ванные комнаты и туалеты оснащены современной техникой, а старые умывальники давно не используют. Для питания и приготовления пищи в отдельном здании оборудована кухня со всем необходимым инвентарем и приборами.

Кроме того, и мужчины, и женщины свободно пользуются мобильными телефонами, их не ограничивают во встречах с родственниками и знакомыми.

Качество работы в колонии-поселении постоянно проверяют соответствующие ведомства и прокуроры.

"Сопоставление поднимаемых в статье "проблем" с реальными условиями содержания осужденных мужчин и женщин показывает, что в колонии-поселении, расположенной в Ташкентской области, созданы все необходимые условия для содержания осужденных", - уточняется в сообщении на сайте МВД.

Ранее в Сети распространилась статья о нарушениях в колонии. Автор указывал на нарушение прав заключенных – отсутствие кухни, туалетов и ванных комнат.

Теги:
условия работы, Ташкент, Колония



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