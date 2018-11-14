Супербыстрый интернет: скорость трафика в Узбекистане вырастет в 10 раз

Сейчас специалисты завершают технические работы, изменения пользователи почувствуют на себе с начала декабря.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Скорость интернета в Узбекистане с декабря увеличится в 10 раз, сообщает портал УзА.

Как заявил журналистам ответственный сотрудник "Узбектелеком" Юнус Камолов, сейчас специалисты заканчивают технические работы, таким образом выполняются условия соглашения с иностранными партнерами.

© Flickr / Garry Knight За безопасный интернет: Узбекистан поддержал Парижский призыв

Ранее Узбекистан поддержал Парижский призыв о доступности интернета и защите кибепространства от злонамеренных действий. Декларацию во вторник представили на Форуме по управлению интернетом, она получила поддержку со стороны многих государств, частных компаний и общественных организаций.

По данным на конец октября мобильная связь и мобильный интернет были доступны лишь 60% населения Узбекистана, к 2025 году мобильные операторы планируют запустить в стране коммерческие сети 5G.

Кроме того, летом в Ташкенте установили первую зону бесплатного городского Wi-Fi.