06:09 15 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Планшет с открытым в интернете сайтом

Супербыстрый интернет: скорость трафика в Узбекистане вырастет в 10 раз

Jeshu John
Общество
Получить короткую ссылку
50710

Сейчас специалисты завершают технические работы, изменения пользователи почувствуют на себе с начала декабря.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Скорость интернета в Узбекистане с декабря увеличится в 10 раз, сообщает портал УзА.

Как заявил журналистам ответственный сотрудник "Узбектелеком" Юнус  Камолов, сейчас специалисты заканчивают технические работы, таким образом выполняются условия соглашения с иностранными партнерами.

Использование сотовой связи
© Flickr / Garry Knight
За безопасный интернет: Узбекистан поддержал Парижский призыв

Ранее Узбекистан поддержал Парижский призыв о доступности интернета и защите кибепространства от злонамеренных действий. Декларацию во вторник представили на Форуме по управлению интернетом, она получила поддержку со стороны многих государств, частных компаний и общественных организаций.

По данным на конец октября мобильная связь и мобильный интернет были доступны лишь 60% населения Узбекистана, к 2025 году мобильные операторы планируют запустить в стране коммерческие сети 5G.

Кроме того, летом в Ташкенте установили первую зону бесплатного городского Wi-Fi.

Теги:
Узбекистан, скорость, Интернет



Главные темы

Орбита Sputnik

  • До и после реставрации: как оживали главные мечети Старого города
    Живая история

    Смотрите на Sputnik, какие реставрационные работы проводились в древних мечетях Старого города в Баку и как наследие прошлого выглядит сегодня.

  • Зубр, архивное фото
    Запретный трофей

    Уголовное дело возбуждено в отношении троих жителей Брестского района, которые застрелили в лесу зубра.

  • Высоковольтная линия. Архивное фото
    В темноте

    Энергетики назвали причину аварии на высоковольтной линии "Очамчыра 220", из-за которой Абхазия накануне осталась без света.

  • Выборы в НС РА. Голосование
    "Неравные условия"

    Коммунистическая партия Армении бойкотирует предстоящие внеочередные выборы в парламент республики.

  • Самолет Airbus A220-300, выкрашенный в цвета латвийского флага в честь столетия государства
    По всем правилам

    Авиакомпания airBaltic ответила на критику сомнительного дизайна самолета: раскраска полностью соответствует цветам флага Латвии.

  • Школа, урок, архивное фото
    До победного конца

    Профсоюз работников образования Литвы заявил, что забастовка педагогов продлится до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Цветные меха и вышивка: дизайнер из Грузии рассказала, что носить зимой
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054