Музей вооруженных сил Узбекистана подпишет соглашение с российским Музеем Победы

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Военно-исторические музеи стран СНГ подпишут соглашения с российским Музеем Победы на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 15 по 17 ноября.
"Ряд военно-исторических музеев государств СНГ подпишут соглашения с российским Музеем Победы. Двусторонние договоренности посвящены совместному сбережению памяти о Великой Отечественной войне. Как ожидается, подписание состоится в рамках деловой площадки VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Музея Победы.
Все договоренности реализуются в рамках проекта "Территория Победы", инициированного московским музеем. Его цель заключается в создании единого музейного пространства в военно-исторической сфере.