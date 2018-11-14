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Музей вооруженных сил Узбекистана подпишет соглашение с российским Музеем Победы

© Sputnik / Михаил Сербин
Общество
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Договоренность будет реализована в рамках проекта "Территория Победы". За год его поддержали более 150 российских музеев и администрации 48 регионов страны.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Военно-исторические музеи стран СНГ подпишут соглашения с российским Музеем Победы на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 15 по 17 ноября.

"Ряд военно-исторических музеев государств СНГ подпишут соглашения с российским Музеем Победы. Двусторонние договоренности посвящены совместному сбережению памяти о Великой Отечественной войне. Как ожидается, подписание состоится в рамках деловой площадки VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Музея Победы.

Выставка предметов искусства Узбекистана
Foto, Алина Хусанова
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Отдельное соглашение с московским музеем заключат Государственный музей Вооруженных сил Узбекистана, Мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой", Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Все договоренности реализуются в рамках проекта "Территория Победы", инициированного московским музеем. Его цель заключается в создании единого музейного пространства в военно-исторической сфере.

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Теги:
Великая Отечественная война, Россия, Узбекистан, музей



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