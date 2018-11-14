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Граница Узбекистана и Афганистана

Пограничников СНГ беспокоит обстановка на границе Туркмении и Афганистана

© Flickr / Arian Zwegers
Общество
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В заседании Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) государств-участников Содружества независимых государств участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Пограничные ведомства стран СНГ обеспокоены ухудшением обстановки на границе Туркменистана и Афганистана, заявили участники заседания Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) государств-участников Содружества независимых государств, которое прошло в кыргызском городе Токмак.

В собрании участвовали руководители пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководство ряда международных организаций.

Горы на границе Узбекистана и Казахстана
© Flickr/ Martin Lopatka
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"Участники заседания отметили значительное обострение обстановки на туркменско-афганской госгранице, где возникли угрозы вооруженных провокаций и обстрелов территории Туркмении", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Кыргызстана Гульмира Борубаева.

Участники заседания отметили необходимость совместной работы погранведомств на региональном уровне по своевременной нейтрализации угроз безопасности границ государств СНГ на афганском направлении.

"Как было заявлено в ходе заседания, наиболее опасная тенденция развития обстановки складывается на центральноазиатском направлении внешних границ СНГ. Она связана с высокой террористической активностью, прежде всего, в Афганистане. Там наблюдается увеличение численности вооруженных группировок и расширение зоны боевых действий международных террористических организаций на фоне обострения внутриполитических проблем в этой стране", - добавила Борубаева.

По ее данным,  только за последнее время в приграничных с Таджикистаном и Туркменией районах Афганистана боевиками совершено более 70 террористических актов.

В Афганистане с начала 2000-х годов идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.




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