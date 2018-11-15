"Узбектелеком" разъяснил, как будет увеличивать скорость интернета

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В АК "Узбектелеком" рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, как будут повышать скорость интернета в Узбекистане.
"Представьте себе, если раньше была труба на 200 мм, то сейчас рядом с ней появятся еще несколько труб по 200", - уточнил представитель "Узбектелекома".сообщении компании говорится, что в начале года Узбекистан получал доступ к интернету всего через два международных узла, и к началу 2018 года они работали практически на пределе, достигнув своего пика производительности.
За прошедшие 10 месяцев "Узбектелеком" провел анализ необходимых улучшений, закупил оборудование, расширил пропускную способность внешнего канала и увеличил скорость доступа к интернету для провайдеров, операторов и конечных пользователей.
В апреле этого года министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев заявил, что республика планирует расширить возможности интернет-канала с настоящих 160 Гигабит до минимум 1,2 Терабита.
"Это рост практически в 10 раз. Мы намерены завершить эту работу до конца текущего года, возможно, у нас получится и раньше, так как к выполнению этой задачи прилагаются все усилия", — подчеркнул министр.
"Сейчас в стране более 20 иностранных специалистов работают над расширением интернет-возможностей республики, а также порядка 15 специалистов развивают другие возможности информационно-коммуникационных технологий, в том числе почтового пространства", — рассказал глава Мининфокома.
Также в августе Sputnik Узбекистан сообщал, что республика подключилась к дополнительному интернет-каналу через Кыргызстан.
Напомним, в Узбекистане скоростью интернета всерьез занялись после выступления Шавката Мирзиёева 9 января 2018 года. Тогда президент потребовал уменьшить стоимость подключения ко Всемирной паутине и до 2020 года довести скорость до уровня стран СНГ.