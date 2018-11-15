"Узбектелеком" разъяснил, как будет увеличивать скорость интернета

Сейчас в стране более 20 иностранных специалистов работают над расширением интернет-возможностей республики.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В АК "Узбектелеком" рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, как будут повышать скорость интернета в Узбекистане.

"Представьте себе, если раньше была труба на 200 мм, то сейчас рядом с ней появятся еще несколько труб по 200", - уточнил представитель "Узбектелекома".

Jeshu John Супербыстрый интернет: скорость трафика в Узбекистане вырастет в 10 раз

сообщении компании говорится, что в начале года Узбекистан получал доступ к интернету всего через два международных узла, и к началу 2018 года они работали практически на пределе, достигнув своего пика производительности.

За прошедшие 10 месяцев "Узбектелеком" провел анализ необходимых улучшений, закупил оборудование, расширил пропускную способность внешнего канала и увеличил скорость доступа к интернету для провайдеров, операторов и конечных пользователей.

В апреле этого года министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев заявил, что республика планирует расширить возможности интернет-канала с настоящих 160 Гигабит до минимум 1,2 Терабита.

"Это рост практически в 10 раз. Мы намерены завершить эту работу до конца текущего года, возможно, у нас получится и раньше, так как к выполнению этой задачи прилагаются все усилия", — подчеркнул министр.

© Sputnik / Алексей Филиппов "Узбектелеком" получил доступ в интернет через Кыргызстан

По словам Ахмедхаджаева, министерству за короткий срок удалось привлечь из-за рубежа команду квалифицированных специалистов, которая прекрасно понимает современные тренды развития телекоммуникаций.

"Сейчас в стране более 20 иностранных специалистов работают над расширением интернет-возможностей республики, а также порядка 15 специалистов развивают другие возможности информационно-коммуникационных технологий, в том числе почтового пространства", — рассказал глава Мининфокома.

Также в августе Sputnik Узбекистан сообщал, что республика подключилась к дополнительному интернет-каналу через Кыргызстан.

Напомним, в Узбекистане скоростью интернета всерьез занялись после выступления Шавката Мирзиёева 9 января 2018 года. Тогда президент потребовал уменьшить стоимость подключения ко Всемирной паутине и до 2020 года довести скорость до уровня стран СНГ.