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Сотрудник в офисе российской интернет-компании Яндекс в темное время суток

"Узбектелеком" разъяснил, как будет увеличивать скорость интернета

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Сейчас в стране более 20 иностранных специалистов работают над расширением интернет-возможностей республики.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В АК "Узбектелеком" рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, как будут повышать скорость интернета в Узбекистане.

"Представьте себе, если раньше была труба на 200 мм, то сейчас рядом с ней появятся еще несколько труб по 200", - уточнил представитель "Узбектелекома".

Планшет с открытым в интернете сайтом
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В сообщении компании говорится, что в начале года Узбекистан получал доступ к интернету всего через два международных узла, и к началу 2018 года они работали практически на пределе, достигнув своего пика производительности.

За прошедшие 10 месяцев "Узбектелеком" провел анализ необходимых улучшений, закупил оборудование, расширил пропускную способность внешнего канала и увеличил скорость доступа к интернету для провайдеров, операторов и конечных пользователей.

В апреле этого года министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев заявил, что республика планирует расширить возможности интернет-канала с настоящих 160 Гигабит до минимум 1,2 Терабита.

"Это рост практически в 10 раз. Мы намерены завершить эту работу до конца текущего года, возможно, у нас получится и раньше, так как к выполнению этой задачи прилагаются все усилия", — подчеркнул министр.

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© Sputnik / Алексей Филиппов
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По словам Ахмедхаджаева, министерству за короткий срок удалось привлечь из-за рубежа команду квалифицированных специалистов, которая прекрасно понимает современные тренды развития телекоммуникаций.

"Сейчас в стране более 20 иностранных специалистов работают над расширением интернет-возможностей республики, а также порядка 15 специалистов развивают другие возможности информационно-коммуникационных технологий, в том числе почтового пространства", — рассказал глава Мининфокома.

Также в августе Sputnik Узбекистан сообщал, что республика подключилась к дополнительному интернет-каналу через Кыргызстан.

Напомним, в Узбекистане скоростью интернета всерьез занялись после выступления Шавката Мирзиёева 9 января 2018 года. Тогда президент потребовал уменьшить стоимость подключения ко Всемирной паутине и до 2020 года довести скорость до уровня стран СНГ.

Теги:
Интернет, Узбектелеком, Узбекистан



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