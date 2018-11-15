Законен ли хашар в Андижанской области: ответ Минтруда

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана прокомментировало решение хокима Андижанской области, согласно которому ноябрь и декабрь этого года объявлены в области "месяцами маънавията".
По распоряжению хокима, во второй декаде ноября в Андижанской области планируют провести благотворительный хашар и добровольно перечислить однодневный заработок сотрудников всех государственных и негосударственных организаций региона на специальный счет областного хокимията.
В рамках хашаров можно проводить только работы по благоустройству, озеленению, приведению в порядок рабочих мест. Принудительное привлечение ко всем иным видам общественных работ, включая строительно-ремонтные и сельскохозяйственные, запрещено.
Хокиму Андижанской области предписано привести распоряжение в соответствие с законодательством и в десятидневный срок предоставить информацию о принятых мерах в Государственную трудовую инспекцию.