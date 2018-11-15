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Во всенародном хашаре приняли участие учителя и ученики школ

Законен ли хашар в Андижанской области: ответ Минтруда

Министерство народного образования
Общество
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По распоряжению хокима, во второй декаде ноября в Андижанской области должен пройти благотворительный хашар.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана прокомментировало решение хокима Андижанской области, согласно которому ноябрь и декабрь этого года объявлены в области "месяцами маънавията".

По распоряжению хокима, во второй декаде ноября в Андижанской области планируют провести благотворительный хашар и добровольно перечислить однодневный заработок сотрудников всех государственных и негосударственных организаций региона на специальный счет областного хокимията.

Всенародный хашар проходит в Узбекистане в 11-12 марта. Граждане активно благоустраивают территории и участвуют в их озеленении. Район Старого города, Чорсу
Стрингер
Ответственность за привлечение к принудительному труду ужесточат
Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана напомнило, что, согласно распоряжению кабинета министров, организация и проведение хашаров со стороны государственных органов и иных организаций должны быть исключительно добровольными. При этом необходим соответствующий акт о проведении всенародного хашара, принятый президентом Узбекистана или кабинетом министров. Хашары должны проходить строго на территории определенной организации, с соблюдением норм охраны труда и безопасности.

В рамках хашаров можно проводить только работы по благоустройству, озеленению, приведению в порядок рабочих мест. Принудительное привлечение ко всем иным видам общественных работ, включая строительно-ремонтные и сельскохозяйственные, запрещено.

Хокиму Андижанской области предписано привести распоряжение в соответствие с законодательством и в десятидневный срок предоставить информацию о принятых мерах в Государственную трудовую инспекцию.




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