Законен ли хашар в Андижанской области: ответ Минтруда

По распоряжению хокима, во второй декаде ноября в Андижанской области должен пройти благотворительный хашар.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана прокомментировало решение хокима Андижанской области, согласно которому ноябрь и декабрь этого года объявлены в области "месяцами маънавията".

По распоряжению хокима, во второй декаде ноября в Андижанской области планируют провести благотворительный хашар и добровольно перечислить однодневный заработок сотрудников всех государственных и негосударственных организаций региона на специальный счет областного хокимията.

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Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана напомнило, что, согласно распоряжению кабинета министров, организация и проведение хашаров со стороны государственных органов и иных организаций должны быть исключительно добровольными. При этом необходим соответствующий акт о проведении всенародного хашара, принятый президентом Узбекистана или кабинетом министров. Хашары должны проходить строго на территории определенной организации, с соблюдением норм охраны труда и безопасности.

В рамках хашаров можно проводить только работы по благоустройству, озеленению, приведению в порядок рабочих мест. Принудительное привлечение ко всем иным видам общественных работ, включая строительно-ремонтные и сельскохозяйственные, запрещено.

Хокиму Андижанской области предписано привести распоряжение в соответствие с законодательством и в десятидневный срок предоставить информацию о принятых мерах в Государственную трудовую инспекцию.