iPhone X получил "взрывное" обновление — пользователи встревожены

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Телефон iPhone X взорвался в руках своего хозяина во время установки обновления. Американец опубликовал в Twitter фотографии, на которых видно треснувший экран и расплавленный корпус.

"iPhone X только что разогрелся и взорвался в процессе обновления до 12.1 IOS. Что тут происходит?" — написал молодой человек.

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Техподдержка Apple попросила его рассказать обо всех подробностях в электронном письме. Она назвала произошедшее неожиданным.

Это далеко не первое подобное происшествие, хотя причины могут быть разные. Летом в Китае iPhone взорвался прямо перед лицом своей владелицы. В это время женщина была за рулем, а телефон лежал на приборной панели. Неожиданно он задымился, а потом загорелся. Как выяснилось позднее, причиной взрыва стал некачественный аккумулятор: женщина отремонтировала телефон не в авторизованном сервисном центре производителя.

Несколько дней назад Apple сообщила об обнаружении сбоев и дефектов в ноутбуках MacBook Pro 13 и смартфонах iPhone X. По данным компании, в некоторых телефонах этой модели могут возникать проблемы с сенсорным экраном из-за выхода из строя компонента дисплея. Владельцы, которые столкнулись с этой проблемой, могут бесплатно заменить дисплей, передает РИА Новости.

Что касается ноутбуков, то владельцам MacBook Pro 13, проданных с июля 2017 года по июнь 2018-го, угрожает другая проблема — потеря данных и сбои в работе жесткого диска.