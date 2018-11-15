Горькая любовь: Ученые объяснили страсть людей к кофе

Согласно результатам исследования, причиной могут быть генные мутации – те, кто к ним склонен, наиболее ярко ощущают горький вкус напитка.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Журнал Scientific Reports опубликовал результаты исследований, объясняющие пристрастие многих людей к горькому черному кофе.

По мнению ученых, это обусловлено генами – определенные мутации заставляют человека наиболее ярко ощущать горький вкус, постепенно он к нему привыкает и начинает считать плюсом, а не минусом.

Ранее биологи заявляли, что кофе негативно влияет на работу сердца у страдающих аритмией, однако дальнейшие наблюдения не подтвердили эту догадку.

При этом вопрос полезных свойств пенного напитка до сих пор остается предметом споров среди ученых. По результатам некоторых исследований, употребление трех и более чашек кофе в день может снизить риск развития инфаркта, другие научные группы не готовы подтверждать эту связь.