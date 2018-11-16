Благотворительный хашар в Джизакской области закончился скандалом

Министерство народного образования выявило нарушения при проведении всенародного благотворительного хашара в Джизакской области. Собранные с учителей средства по распоряжению хокима были перечислены местному футбольному клубу.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Джизакской области разгорелся скандал после проведенной Министерством народного образования проверки. Контрольное управление ведомства выяснило, что в ходе благотворительного хашара, прошедшего в начале ноября, с учителей были собраны деньги, потраченные впоследствии на поддержание материально-технической базы местного футбольного клуба, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно данным ведомства, соответсвующее распоряжение 2 ноября 2018 года подписал хоким Джизакской области. В результате на счет клуба "Согдиана" профессиональной футбольной лиги было перечислено более 272 миллионов сумов.

"Распоряжение хокима противоречит постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 349 "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан" Согласно данному документу, всенародные благотворительные хашары организуются исключительно при наличии соответствующего акта президента или решения Кабинета Министров республики. Контрольно-правовая служба Министерства народного образования обеспечила отмену распоряжения хокима области", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ведется работа по возвращению перечисленных футбольному клубу средств.

Официальных комментариев от хокимията области и ФК "Согдиана" пока не последовало.

Под вопросом оказался и еще один благотворительный хашар, запланированный по инициативе хокима в Андижанской области. Руководство региона объявило ноябрь и декабрь "месяцами маънавията".

© Sputnik / Алексей Куденко Это нам не задавали: Минобр жалуется на привлечение учителей к сбору хлопка

В рамках хашаров всем работникам госучреждений предлагается перечислить средства в размере однодневного заработка на счет областной организации. В Министерстве трудовых отношений и занятости Узбекистана уже прокомментировали ситуацию и предписали руководству области привести постановление в соответствие с законодательством страны.

Министерство народного образование не в первый раз фиксирует и сигнализирует о нарушениях, связанных с привлечением учителей к принудительному труду. В частности, такое обращение было опубликовано в середине октября. В нем приводились заявления самих педагогов о том, что их принуждают заниматься несвойственными для них функциями.