Как избавиться от "пивного" живота – ответ найден

Диетологи дали ряд рекомендаций, как убрать ненавистные килограммы с боков и одновременно улучшить общее состояние здоровья.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Специалисты дали полезные советы тем, кто намерен избавиться от "пивного" живота. Следуя нехитрым правилам, можно не только вернуть былую форму, но и поправить свое здоровье, пишет TopNews.

Первым делом диетологи рекомендуют отказаться от сахара - это поможет избавить печень от лишней нагрузки и улучшит обмен веществ.

© Sputnik / Владимир Астапкович Как похудеть на рабочем месте – советы ученых

Далее необходимо обратить внимание на целебные свойства зеленого чая, который содержит питательные вещества и антиоксиданты, которые благоприятно сказываются на метаболизме. Однако злоупотреблять напитком не стоит из-за содержания в нем кофеина, оказывающего негативное воздействие на нервную систему.

Третий пункт – увеличение потребление белка, который снижает аппетит и позволяет избежать 440 дополнительных калорий ежедневно. Протеиновая диета поможет избежать жировых складок.

Необходимо употреблять продукты, богатые клетчаткой - они дают ощущение сытости на долгое время, что способствует похудению.

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Наконец, финальный полезный совет для борьбы с "пивным" животом – это спортивная активность: плавание, бег или ходьба.