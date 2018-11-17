На свободу раньше срока: почему в Навоийской области выпустили заключенных

Почти 50 осужденных, искренне раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления, были досрочно освобождены из мест заключения.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. В Навоийской области были досрочно освобождены 47 осужденных. Как сообщает upl.uz, соответствующее решение приняла Республиканская рабочая группа, которая 14-15 ноября провела выездные приемы в области.

Представители рабочей группы изучили обращения граждан, а затем побывали в учреждениях по исполнению наказания.

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"По итогам рассмотрения дел 47 осужденных, искренне раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления, приняли решение об их досрочном освобождении", - говорится в сообщении.

Кроме того, 20-ти заключенным изменили условия содержания во время отбывания наказания в тюрьме.

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Ранее стало известно, что в соответствии с новой Концепцией совершенствования уголовно-исполнительного законодательства Республики Узбекистан, заключенные смогут получать высшее и среднее специальное образование посредством удаленного обучения в учебных заведениях страны.

Кроме того, лица, лишенные права заниматься определенными видами деятельности, получат возможность пройти профессиональную переподготовку.