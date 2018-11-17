Танцуют все: как узбекские женщины "отрываются" на торжестве - видео

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Видео зажигательного танца женщин из Самарканда появилось в социальных сетях Узнета.
На кадрах, опубликованных в samarkandmdk, видно, что дамы собрались в кафе с открытой террасой. В пляске принимают участие практически только представительницы прекрасной половины человечества, причем разного возраста.
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Неизвестно, что именно отмечают женщины, однако сразу становится понятно, что танцуют они от души.
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Танец специально не готовился и не имеет отработанной техники, однако их движения эмоциональны и выразительны, они используют сложные движения рук, а также ритмично двигаются в такт музыке.
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Качество съемки говорит о том, что сделано видео не вчера, а скорее всего несколько лет назад.