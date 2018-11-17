14:55 17 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Узбекский народный танец, архивное фото

Танцуют все: как узбекские женщины "отрываются" на торжестве - видео

Sputnik / Лев Рыжков
Общество
Получить короткую ссылку
8420

Танец специально не готовился и не имеет отработанной техники, однако движения женщин эмоциональны и выразительны. Интернет-пользователи отметили, что танцуют дамы от души.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Видео зажигательного танца женщин из Самарканда появилось в социальных сетях Узнета.

На кадрах, опубликованных в samarkandmdk, видно, что дамы собрались в кафе с открытой террасой. В пляске принимают участие практически только представительницы прекрасной половины человечества, причем разного возраста.

Неизвестно, что именно отмечают женщины, однако сразу становится понятно, что танцуют они от души.

Видео с танцем узбекистанки на семейном торжестве очаровало и напугало Сеть >>>

Танец специально не готовился и не имеет отработанной техники, однако их движения эмоциональны и выразительны, они используют сложные движения рук, а также ритмично двигаются в такт музыке.  

Зажигательный танец Юлдуз Усмановой взбудоражил узнет >>>

Качество съемки говорит о том, что сделано видео не вчера, а скорее всего несколько лет назад.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.
    С критикой не согласен

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Встреча президента РЮО с депутатами Госдумы РФ
    Опасное соседство

    Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
Высший пилотаж Русских Витязей на авиасалоне в Бахрейне
"Русские витязи" изумили Бахрейн - видео уникального шоу
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054