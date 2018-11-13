Видео с танцем узбекистанки на семейном торжестве очаровало и напугало Сеть

В Интернете набирает популярность видео, записанное гостями одного из ресторанов, где проходило семейное торжество. В кадре танцует женщина под песню Шохжахона Джураева "Битта булсин, зур булсин". Ни в песне, ни в одежде исполнительницы нет ничего сверхординарного - все очень по-восточному скромно, но при этом настолько искренне и эмоционально, что ролик хочется досмотреть до конца.
Известная узбекская юмористка устроила пляски на улице — видео =>>
Женщина танцует самозабвенно, не стесняясь выражает свои эмоции. Она интуитивно подстраивается под звучащую музыку, заражая своим артистизмом и позитивом гостей праздника - в какой-то момент в кадре появляются дети, которые пытаются подражать исполнительнице.
Узбекистан всегда славился своими музыкальными традициями, особенно восточными танцами, поэтому большинство пользователей социальных сетей и YouTube с восхищением отзывались о героине ролика, отмечая ее естественность и невероятную экспрессию.