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Мужчина проводит исследования

Малютка-землеройка: в Ингушетии нашли самое маленькое в мире млекопитающее

CC0 / pixabay
Общество
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Карликовую многозубку никогда не встречали на юге России, если только по неподтвержденным данным.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Северной Осетии и Ингушетии ученые обнаружили самое маленькое в мире млекопитающее – карликовую многозубку, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам заместитель председателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев, ранее на юге России этот вид никогда не встречался, только если по неподтвержденным данным, а теперь о карликовой многозубке сообщают биологи.

По мнению специалиста, животное могло попасть на эти территории из Закавказья. Теперь ученые планируют организовать наблюдение за данным видом и его дальнейшим расселением.

Они подчеркивают, что появление нового вида может привести к перестройке экологических связей, так как все ниши в природе заняты, и землеройке придется выстраивать с другими млекопитающими взаимоотношения.

В ближайшее время информацию о многозубке внесут в портал данных "Млекопитающие России".

Карликовая мнозубка относится к семейству землероек, длина ее тела не превышает 4,5 сантиметра, вес – 1,7 грамма.

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Теги:
Исследования, Ингушетия, животное



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