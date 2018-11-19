Президент сделал подарок молодоженам

ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поездки в Республику Каракалпакстан посетил свадьбу и сделал молодоженам подарок – ключи от новой квартиры, сообщает местное издание Kruz.uz.

Бракосочетание студентов Каракалпакского государственного университета Султана Торенова и Хурлиман Арзымовой проходило в городе Нукусе, 17 ноября председатель Олий Мажлиса Каракалпакстана Муса Ерниязов вручил молодоженам ключи.

"Это стало большой радостью и счастливой случайностью в нашей жизни, мы никогда об этом не забудем. В будущем надеемся стать ведущими специалистами в своей сфере и будем служить на благо нашей родины", - сказали молодожены.

В середине ноября Шавкат Мирзиёев совершил вторую рабочую поездку в Каракалпакстан в качестве главы государства. Он традиционно уделил много внимания местной экономике, и, в частности, развитию производства в регионе, встретился с военнослужащими и предложил открыть в Нукусе первую в стране президентскую школу.