Россельхознадзор не пустил в Саратов 20 тонн узбекских сухофруктов

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Инспекторы Россельхознадзора не пропустили в Саратовскую область 20 тонн узбекских сухофруктов, которые везли из Казахстана.

© Sputnik / Нина Зотина Оставили без витаминов: в Челябинск не пустили 10 фур с узбекской хурмой

Как сообщает пресс-служба региональной госструктуры, маркировка продукции не соответствовала установленным требованиям. Кроме того, на товаре отсутствовала информация об экспортере и импортере.

Инспекторам пришлось отправить партию сухофруктов обратно в Казахстан.

На прошлой неделе в Челябинской области сотрудники Россельхознадзора развернули десять фур с хурмой на российско-казахстанской границе. Хурма была собрана в Узбекистане и Таджикистане. Однако у водителей не было при себе необходимых сертификатов, а также на ящиках с ягодой отсутствовали этикетки с информацией о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения.