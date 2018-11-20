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Выбраковка изюма на конвейере предприятия по производству сухофруктов Samrin Trade в Самарканде.

Россельхознадзор не пустил в Саратов 20 тонн узбекских сухофруктов

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Общество
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На продукции отсутствовала необходимая маркировка.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Инспекторы Россельхознадзора не пропустили в Саратовскую область 20 тонн узбекских сухофруктов, которые везли из Казахстана.

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Как сообщает пресс-служба региональной госструктуры, маркировка продукции не соответствовала установленным требованиям. Кроме того, на товаре отсутствовала информация об экспортере и импортере.

Инспекторам пришлось отправить партию сухофруктов обратно в Казахстан.

На прошлой неделе в Челябинской области сотрудники Россельхознадзора развернули десять фур с хурмой на российско-казахстанской границе. Хурма была собрана в Узбекистане и Таджикистане. Однако у водителей не было при себе необходимых сертификатов, а также на ящиках с ягодой отсутствовали этикетки с информацией о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения.

Теги:
Сухофрукты, Россельхознадзор, Казахстан, Узбекистан, Саратовская область, Россия



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