Город на ладони: заоблачная красота ташкентской телебашни

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik, Мария Науменко. В Ташкенте главный символ ТВ видно со всех концов города. Ташкентская телевизионная башня будто бы наблюдает свысока за жизнью узбекской столицы.
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Сооружение построено в 1981 году. С этого момента оно не только украшает город, но и обеспечивает прямую передачу телевизионных программ в радиусе около 100 км.
Башня до сих пор остается самым высоким строением с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии. Высота здания равна 375 метрам. Башня возведена с учетом сейсмической опасности региона и способна выдержать девятибалльное землетрясение. Ее устойчивость обеспечивают три конусообразных опоры, каждая - 93 метра высотой. Уникальную конструкцию телебашни разработали советские архитекторы Николай Терзиев-Царуков, Юрий Семашко, а также инженеры Евгений Морозов и Михаил Мушеев.
Полюбоваться на Ташкент с высоты птичьего полета можно с 10:00 до 20:00. С недавнего времени посетители могут не просто подняться на башню, но и запечатлеть увиденное на фото или видео. Поговаривают, что прекраснее всего город выглядит в лучах заката.
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Для того чтобы приобрести билет, не забудьте взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Гражданам Узбекистан он обойдется в 25 тысяч сумов, иностранцам – в 40 тысяч сумов. Посетители могут не только подняться на обзорную площадку на высоте ста метров, но и поучаствовать в экскурсии.
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В фойе башни представлены макеты телевизионных сооружений со всего мира. Здесь можно найти мини-копии Канадской, Чешской, Южнокорейской и других телебашен.
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Наверх посетителей доставляют три швейцарских лифта со скоростью четыре метра в секунду. На смотровой площадке находится бинокль с 30-кратным увеличением: за тысячу сумов в течение двух минут можно разглядывать лица прохожих или другие объекты.
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После увлекательного путешествия по телебашне можно подкрепиться в ресторане с крутящейся платформой, который располагается на этаж выше.
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В конце экскурсии посетители любят сфотографироваться на фоне сердца Love Tower.
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