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Телебашня в Ташкенте

Город на ладони: заоблачная красота ташкентской телебашни

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Двадцать первого ноября в мире отмечают День телевидения, в честь праздника Sputnik Узбекистан решил рассказать о телевизионной башне Ташкента.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik, Мария Науменко. В Ташкенте главный символ ТВ видно со всех концов города. Ташкентская телевизионная башня будто бы наблюдает свысока за жизнью узбекской столицы.

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Ташкентская телебашня :)#осень2018 #ташкент#телебашня

Публикация от Shakhnoza Turabekova (@t.shakhnozza)

Сооружение построено в 1981 году. С этого момента оно не только украшает город, но и обеспечивает прямую передачу телевизионных программ в радиусе около 100 км.

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© Sputnik / Александр Поляков
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Телебашня была возведена не без помощи первого секретаря Узбекской ССР Шарафа Рашидова. Для этого ему пришлось звонить лично Брежневу и доказывать необходимость такого дорогого, но стратегического объекта. 

Башня до сих пор остается самым высоким строением с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии. Высота здания равна 375 метрам. Башня возведена с учетом сейсмической опасности региона и способна выдержать девятибалльное землетрясение. Ее устойчивость обеспечивают три конусообразных опоры, каждая - 93 метра высотой. Уникальную конструкцию телебашни разработали советские архитекторы Николай Терзиев-Царуков, Юрий Семашко, а также инженеры Евгений Морозов и Михаил Мушеев.

Полюбоваться на Ташкент с высоты птичьего полета можно с 10:00 до 20:00. С недавнего времени посетители могут не просто подняться на башню, но и запечатлеть увиденное на фото или видео. Поговаривают, что прекраснее всего город выглядит в лучах заката.

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Публикация от Мария Кравченко (@kavitza)

Для того чтобы приобрести билет, не забудьте взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Гражданам Узбекистан он обойдется в 25 тысяч сумов, иностранцам – в 40 тысяч сумов. Посетители могут не только подняться на обзорную площадку на высоте ста метров, но и поучаствовать в экскурсии.

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Публикация от Shohruxbek Urazbaev (@sh_urazbaev)

В фойе башни представлены макеты телевизионных сооружений со всего мира. Здесь можно найти мини-копии Канадской, Чешской, Южнокорейской и других телебашен.

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Публикация от Сайхуна (@sayhuna.e)

Наверх посетителей доставляют три швейцарских лифта со скоростью четыре метра в секунду. На смотровой площадке находится бинокль с 30-кратным увеличением: за тысячу сумов в течение двух минут можно разглядывать лица прохожих или другие объекты.

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Публикация от Ильхом Исламов (@ilhomislamov)

После увлекательного путешествия по телебашне можно подкрепиться в ресторане с крутящейся платформой, который располагается на этаж выше.

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Публикация от Нурбек Эркинов (@_m3n__)

В конце экскурсии посетители любят сфотографироваться на фоне сердца Love Tower.

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Теле-Башня г.Ташкент

Публикация от Ильмира Шамсутдинова (@shamsilmira)

Теги:
Телевидение, Ташкент, Узбекистан



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