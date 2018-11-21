Город на ладони: заоблачная красота ташкентской телебашни

Двадцать первого ноября в мире отмечают День телевидения, в честь праздника Sputnik Узбекистан решил рассказать о телевизионной башне Ташкента.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik, Мария Науменко. В Ташкенте главный символ ТВ видно со всех концов города. Ташкентская телевизионная башня будто бы наблюдает свысока за жизнью узбекской столицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ташкентская телебашня :)#осень2018 #ташкент#телебашня Публикация от Shakhnoza Turabekova (@t.shakhnozza) 8 Ноя 2018 в 4:35 PST

Сооружение построено в 1981 году. С этого момента оно не только украшает город, но и обеспечивает прямую передачу телевизионных программ в радиусе около 100 км.

© Sputnik / Александр Поляков Ташкент — родина ТВ, или Как узбекские ученые подарили миру телевизор

Телебашня была возведена не без помощи первого секретаря Узбекской ССР Шарафа Рашидова . Для этого ему пришлось звонить лично Брежневу и доказывать необходимость такого дорогого, но стратегического объекта.

Башня до сих пор остается самым высоким строением с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии. Высота здания равна 375 метрам. Башня возведена с учетом сейсмической опасности региона и способна выдержать девятибалльное землетрясение. Ее устойчивость обеспечивают три конусообразных опоры, каждая - 93 метра высотой. Уникальную конструкцию телебашни разработали советские архитекторы Николай Терзиев-Царуков, Юрий Семашко, а также инженеры Евгений Морозов и Михаил Мушеев.

Полюбоваться на Ташкент с высоты птичьего полета можно с 10:00 до 20:00. С недавнего времени посетители могут не просто подняться на башню, но и запечатлеть увиденное на фото или видео. Поговаривают, что прекраснее всего город выглядит в лучах заката.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Кравченко (@kavitza) 16 Сен 2018 в 10:44 PDT

Для того чтобы приобрести билет, не забудьте взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Гражданам Узбекистан он обойдется в 25 тысяч сумов, иностранцам – в 40 тысяч сумов. Посетители могут не только подняться на обзорную площадку на высоте ста метров, но и поучаствовать в экскурсии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shohruxbek Urazbaev (@sh_urazbaev) 2 Окт 2018 в 11:20 PDT

В фойе башни представлены макеты телевизионных сооружений со всего мира. Здесь можно найти мини-копии Канадской, Чешской, Южнокорейской и других телебашен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сайхуна (@sayhuna.e) 18 Авг 2018 в 8:46 PDT

Наверх посетителей доставляют три швейцарских лифта со скоростью четыре метра в секунду. На смотровой площадке находится бинокль с 30-кратным увеличением: за тысячу сумов в течение двух минут можно разглядывать лица прохожих или другие объекты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ильхом Исламов (@ilhomislamov) 23 Окт 2018 в 12:10 PDT

После увлекательного путешествия по телебашне можно подкрепиться в ресторане с крутящейся платформой, который располагается на этаж выше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нурбек Эркинов (@_m3n__) 27 Сен 2018 в 10:45 PDT

В конце экскурсии посетители любят сфотографироваться на фоне сердца Love Tower.