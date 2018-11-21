Клятву фермеров Сырдарьи услышали в парламенте — реакция сенатора

По мнению сенатора Максуды Ворисовой, присяга, которую принуждают принимать дехкан в Узбекистане, никак не помогает работе, а причина невыполнения плана по сбору урожая – это системные недостатки.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Заместитель председателя Центрального совета Народно-демократической партии, сенатор Максуда Ворисова поделилась своим мнением по поводу эффективности присяги фермеров для развития сельского хозяйства Узбекистана.

Ворисова отметила, что цель властей сегодня — вывести сельскохозяйственную продукцию республики на мировые рынки, принести прибыль и обогатить как государство, так и фермера.

И состоявшаяся церемония клятвы фермеров в Сырдарье по сути была направлена на достижение вышеупомянутой цели. Однако насколько это правильно и можно ли этим улучшить текущее состояние в сельском хозяйстве – этот вопрос остается открытым, отметила Максуда Ворисова в статье под названием "Присяга повысит урожайность?", опубликованной на сайте Народно-демократической партии Узбекистана.

"Мы ставим "духовное ограничение", заставляя их принимать присягу. Принесет ли присяга пользу или вред расцвету нашего общества? Разве это не выглядит попыткой заслужить репутацию у руководства, создавая "нововведение"?" — спрашивает сенатор.

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Она отметила, что даже если в сельском хозяйстве имели место несколько негативных случаев, то нужно ли массово заставлять всех принимать присягу? Если таких случаев много, тогда ведь нужно проанализировать причины проблем и принять системные меры!

Максуда Ворисова объяснила, что фермеры не смогли вырастить запланированный урожай не из-за погодных условий, лени или отсутствия у них нужной предприимчивости, а из-за системных недостатков в организации деятельности сельского хозяйства.

"В регионах мы побеседовали с фермерами, опытными дехканами и определили следующие причины: отсутствие необходимого уровня знаний у фермеров, нехватка оборудования или его изношенность, неспособность правильно оценить мелиоративное состояние земель и беспомощность в принятии соответствующих мер, нехватка агрономов в фермерском хозяйстве, плачевное состояние семеноводства, утрата знаний в области орошения, ошибки водоснабжения и ряд других факторов", — заявила сенатор.

Ворисова считает, что необходимо выяснить, как преодолеть вышеупомянутые недостатки для улучшения условий в сельском хозяйстве.

Возможно, пришла пора создания союза в составе мелких фермерских хозяйств, где будут необходимые должности, такие, как управляющий делами, агроном, бухгалтер, тракторист, водонос, которые помогут предотвратить недостатки в финансовых вопросах, агрономии и вообще в организации работы.

Если такие фермерские и дехканские союзы возглавят опытные люди, наверное, фермеры ощутят большую ответственность, подчеркнула она.