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В Ташкентcкой области проведены тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону

Готовность Ташкента к отопительному сезону проверили на учениях

© МЧС Узбекистана
Общество
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Аналогичные учения до 1 декабря пройдут в каждом районе и городе Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. В Ташкенте прошли показательные тактико-специальные учения по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

На учениях службы и организации, ответственные за подготовку и безаварийное функционирование коммунально-энергетических сетей в осенне-зимний период, обеспечение населения электричеством, горячей водой и теплом, отрабатывали взаимодействие.

Радиатор центрального отопления в квартире
© Sputnik / Александр Кряжев
Отопительную безопасность в Узбекистане проконтролирует специальная комиссия
Проверили также готовность личного состава и техники к выполнению противоаварийных работ. Прошла ревизия запасов материально-технических средств, предназначенных для локализации и ликвидации аварий на коммунальных сетях.

Осмотрели технику, предназначенную для поставки населению отдаленных сел и кишлаков сжиженного газа и угля.

В конце учений состоялась демонстрация практических действий аварийно-технических команд газоснабжения и электроснабжения, спасательных отрядов УЧС области и боевых расчетов противопожарной службы по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций. 

  • В Ташкентcкой области проведены тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону
    В Ташкентcкой области проведены тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону
    © МЧС Узбекистана
  • В Ташкентcкой области проведены тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону
    В Ташкентcкой области проведены тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону
    © МЧС Узбекистана
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© МЧС Узбекистана
В Ташкентcкой области проведены тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону

Подобные тактико-специальные учения до 1 декабря пройдут в каждом районе и городе Ташкентской области.

Напомним, после участившихся случаев отравления угарным газом по решению правительства для проверки всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе была создана республиканская комиссия.




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