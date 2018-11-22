Готовность Ташкента к отопительному сезону проверили на учениях

Аналогичные учения до 1 декабря пройдут в каждом районе и городе Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. В Ташкенте прошли показательные тактико-специальные учения по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

На учениях службы и организации, ответственные за подготовку и безаварийное функционирование коммунально-энергетических сетей в осенне-зимний период, обеспечение населения электричеством, горячей водой и теплом, отрабатывали взаимодействие.

© Sputnik / Александр Кряжев Отопительную безопасность в Узбекистане проконтролирует специальная комиссия

Проверили также готовность личного состава и техники к выполнению противоаварийных работ. Прошла ревизия запасов материально-технических средств, предназначенных для локализации и ликвидации аварий на коммунальных сетях.

Осмотрели технику, предназначенную для поставки населению отдаленных сел и кишлаков сжиженного газа и угля.

В конце учений состоялась демонстрация практических действий аварийно-технических команд газоснабжения и электроснабжения, спасательных отрядов УЧС области и боевых расчетов противопожарной службы по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций.

В Ташкентcкой области проведены тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону © МЧС Узбекистана

В Ташкентcкой области проведены тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону © МЧС Узбекистана 1 / 2 © МЧС Узбекистана В Ташкентcкой области проведены тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону

Подобные тактико-специальные учения до 1 декабря пройдут в каждом районе и городе Ташкентской области.

Напомним, после участившихся случаев отравления угарным газом по решению правительства для проверки всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе была создана республиканская комиссия.