Готовность Ташкента к отопительному сезону проверили на учениях

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. В Ташкенте прошли показательные тактико-специальные учения по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
На учениях службы и организации, ответственные за подготовку и безаварийное функционирование коммунально-энергетических сетей в осенне-зимний период, обеспечение населения электричеством, горячей водой и теплом, отрабатывали взаимодействие.
Осмотрели технику, предназначенную для поставки населению отдаленных сел и кишлаков сжиженного газа и угля.
В конце учений состоялась демонстрация практических действий аварийно-технических команд газоснабжения и электроснабжения, спасательных отрядов УЧС области и боевых расчетов противопожарной службы по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций.
- В Ташкентcкой области проведены тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону
- В Ташкентcкой области проведены тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону
Подобные тактико-специальные учения до 1 декабря пройдут в каждом районе и городе Ташкентской области.
Напомним, после участившихся случаев отравления угарным газом по решению правительства для проверки всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе была создана республиканская комиссия.