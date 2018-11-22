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Первый ресторан известной международной сети KFC откроют в центре Ташкента

Фастфуд наступает: KFC обещает открыть 25 ресторанов в Узбекистане

Sputnik
Общество
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В ближайшие годы в республике могут появиться рестораны популярной сети для обслуживания автомобилистов и киоски самообслуживания.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Международная сеть KFC собирается открыть не менее 25 ресторанов в Узбекистане. 

Как пишет Spot.uz, компания намерена к 2020 году в России и СНГ увеличить количество ресторанов до тысячи.

Сеть ресторанов KFC
© Sputnik / Виталий Белоусов
В рамках традиций: в ташкентских KFC запретят алкоголь

По словам генерального директора KFC в России и СНГ Раисы Поляковой, популярные кафе появятся в Самарканде, Бухаре и городах Ферганской долины.

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Сеть также намерена организовать рестораны для обслуживания автомобилистов и киоски самообслуживания.

В сентябре в Ташкенте открылась первая сеть фастфуда – KFC. 

Кроме того, в ближайшее время в узбекской столице появится ресторан сети Black Star Burger.

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Теги:
KFC, Ресторанный бизнес, Рестораны, Узбекистан



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