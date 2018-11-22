Фастфуд наступает: KFC обещает открыть 25 ресторанов в Узбекистане

В ближайшие годы в республике могут появиться рестораны популярной сети для обслуживания автомобилистов и киоски самообслуживания.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Международная сеть KFC собирается открыть не менее 25 ресторанов в Узбекистане.

Как пишет Spot.uz, компания намерена к 2020 году в России и СНГ увеличить количество ресторанов до тысячи.

© Sputnik / Виталий Белоусов В рамках традиций: в ташкентских KFC запретят алкоголь

По словам генерального директора KFC в России и СНГ Раисы Поляковой, популярные кафе появятся в Самарканде, Бухаре и городах Ферганской долины.

Первая курочка: ташкентцы стояли несколько часов в очереди за фастфудом

Сеть также намерена организовать рестораны для обслуживания автомобилистов и киоски самообслуживания.

В сентябре в Ташкенте открылась первая сеть фастфуда – KFC.

Кроме того, в ближайшее время в узбекской столице появится ресторан сети Black Star Burger.