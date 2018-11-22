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Мужчина работает за компьютером

Блокчейн для народа: как Узбекистан намерен повысить качество госуслуг

CC0 / Pixabay
Общество
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ЕС выделил Минюсту республики средства на финансирование ряда мероприятий, занимающихся улучшением системы оказания государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана получил от Евросоюза грант в размере 10 миллионов евро на модернизацию системы госуслуг в стране, в частности на внедрение технологии блокчейн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Средства гранта будут направлены на закупку необходимого технологического оборудования и организацию повышения квалификации сотрудников министерства и центров госуслуг за рубежом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев переформатировал систему оказания госуслуг

Проект рассчитан на пять лет. Он будет реализован в пяти областях Узбекистана. Он предусматривает создание специализированного веб-портала госуслуг, интегрированной базы данных для обмена информацией в режиме "онлайн" через мобильные приложения.

Президент проверил, как работает система оказания госуслуг населению >>>

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в декабре 2017 года подписал указ о создании Агентства государственных услуг для населения. Документом также предусмотрены меры по созданию единого реестра 58 видов государственных услуг, которые будут оказываться по принципу "одно окно" по мере их внедрения в течение 2018−2020 годов.

Технология блокчейн — система организации распределенной базы данных. По этой технологии работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. Она помогает, например, проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

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