Блокчейн для народа: как Узбекистан намерен повысить качество госуслуг

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана получил от Евросоюза грант в размере 10 миллионов евро на модернизацию системы госуслуг в стране, в частности на внедрение технологии блокчейн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Средства гранта будут направлены на закупку необходимого технологического оборудования и организацию повышения квалификации сотрудников министерства и центров госуслуг за рубежом.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Мирзиёев переформатировал систему оказания госуслуг

Проект рассчитан на пять лет. Он будет реализован в пяти областях Узбекистана. Он предусматривает создание специализированного веб-портала госуслуг, интегрированной базы данных для обмена информацией в режиме "онлайн" через мобильные приложения.

Президент проверил, как работает система оказания госуслуг населению >>>

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в декабре 2017 года подписал указ о создании Агентства государственных услуг для населения. Документом также предусмотрены меры по созданию единого реестра 58 видов государственных услуг, которые будут оказываться по принципу "одно окно" по мере их внедрения в течение 2018−2020 годов.

Технология блокчейн — система организации распределенной базы данных. По этой технологии работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. Она помогает, например, проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

В Узбекистане появится Агентство оперативных государственных услуг >>>