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Свадебные кольца

Узбекистанцы возмущены тем, как молодожены исказили обряд "келин салом"

© Sputnik / AlexTikhomirov
Общество
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Новобрачные на свой манер организовали свадебный обряд в противовес традициям.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Узбекистанцы возмущенно обсуждают видеоролик, опубликованный в интернете.

На кадрах видно, как во время обряда "келин салом" (приветствие невесты. - Прим. ред.) ведущий торжества заменяет слова песни на "куев салом" (kuyov - жених). Сам новоиспеченный муж приветствует гостей в национальном костюме и принимает от родственников поздравления, хотя, по узбекской традиции, это должна делать невеста.

"Ну все, конец света! Теперь свататься не к девушкам будут ходить, а к парням. Так постепенно мужики превратятся в женщин", - комментирует видеоролик Наноша Султан.

Другие пользователи называют ситуацию кошмарной и позорной и удивляются, как можно было исказить такую традицию.

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Теги:
традиции, Семья, свадьба, Узбекистан



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