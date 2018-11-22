21:48 22 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Такси

Узбекский таксист вернул жителю Ташкента забытое в машине портмоне

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
12430

О порядочном поступке шофера рассказал в Сети владелец оставленных вещей.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Житель Ташкента Дилмурод Байназаров рассказал в сообществе "Водители Ташкента" удивительную историю о порядочном таксисте Шерзоде, который вернул ему забытое в автомобиле портмоне.

Таксист в Москве Кайрат Тентимишев
Фото / Предоставлено Кайратом Тентимишевым
"Ждал бы и сутки": таксист-кыргызстанец смущен неожиданной славой в Сети

Байназаров отметил, что поздно вечером возвращался на такси из магазина домой. Когда он уже находился в квартире, через час после поездки, к нему в дверь постучался водитель такси и отдал оставленные в машине вещи со словами: "Хорошо, что там был ваш паспорт, так бы я вас не нашел".

Мужчина признался, что был уставшим с работы, и, потеряв дар речи от такого доброго поступка, даже забыл поблагодарить таксиста, забрал вещи и закрыл входную дверь. Через несколько минут он одумался, выбежал из подъезда и сказал "спасибо" порядочному шоферу.

Пользователи Сети, комментируя публикацию в интернете, отметили, что сами нередко сталкивались с честными водителями, которые, не требуя вознаграждения, возвращали вещи забывчивым владельцам.

По теме

Таксист-кыргызстанец караулил москвичку у дома 8 часов и растрогал до слез
Теги:
таксист, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Деньги
    Прощай, пластик!

    Штрафы за продажу и использование одноразовой пластиковой посуды в Молдове могут стать реальностью уже через три года.

  • Флаги с символикой Консервативной партии Эстонии
    Глас народа

    Эстонские консерваторы предложили парламенту вынести вопрос о присоединении к Глобальному соглашению ООН о миграции на референдум.

  • ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОЙДЕТ ВЕЧЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА
    Короли ринга

    В столице Северной Осетии пройдет вечер профессионального бокса, где сойдутся 18 бойцов из девяти стран мира.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Экскурсия по телебашне в Ташкенте
Говорит и показывает Узбекистан: видеоэкскурсия на Ташкентскую телебашню
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054