Узбекский таксист вернул жителю Ташкента забытое в машине портмоне

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Житель Ташкента Дилмурод Байназаров рассказал в сообществе "Водители Ташкента" удивительную историю о порядочном таксисте Шерзоде, который вернул ему забытое в автомобиле портмоне.

Фото / Предоставлено Кайратом Тентимишевым "Ждал бы и сутки": таксист-кыргызстанец смущен неожиданной славой в Сети

Байназаров отметил, что поздно вечером возвращался на такси из магазина домой. Когда он уже находился в квартире, через час после поездки, к нему в дверь постучался водитель такси и отдал оставленные в машине вещи со словами: "Хорошо, что там был ваш паспорт, так бы я вас не нашел".

Мужчина признался, что был уставшим с работы, и, потеряв дар речи от такого доброго поступка, даже забыл поблагодарить таксиста, забрал вещи и закрыл входную дверь. Через несколько минут он одумался, выбежал из подъезда и сказал "спасибо" порядочному шоферу.

Пользователи Сети, комментируя публикацию в интернете, отметили, что сами нередко сталкивались с честными водителями, которые, не требуя вознаграждения, возвращали вещи забывчивым владельцам.