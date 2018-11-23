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Вакцинация, архивное фото

Минздрав Узбекистана прокомментировал смерть младенца после прививки

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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По данным ведомства, гибель ребенка не была вызвана прививкой. Разбирательства продолжаются, причины установит следствие.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Причиной гибели двухмесячного ребенка в Сергелийском районе Ташкента явилась не прививка. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что специалисты проверили все детали, связанные с проведением прививки малышу, в частности, срок и дозу препарата и соответствие его стандартам.

Проверка показала, что прививка не могла стать причиной трагического случая, так как в этот день, 24 августа, в семейной поликлинике № 10 Сергелийского района прививку получили всего 128 детей.

"Проведенные анализы показали, что не только у этого ребенка, но и ни у одного привитого ребенка не наблюдались неприятные случаи, которые могли бы быть после прививки", – отметил начальник главного управления Санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Дилмурод Мирзабоев.

Он подчеркнул, что в стране ежемесячно 2,5 миллиона детей получают прививки на основе национального календаря прививки и регулярно изучается состояние детей после получения прививки.

"До этого времени ни разу не были зарегистрированы негативные случаи, связанные с данными вакцинами. В частности, нет никаких медицинских ограничений на вакцины против полиомиелита и пневмококка, от них никогда не бывает летальных исходов. Это доказано и в научных исследованиях, проведенных авторитетными экспертами Всемирной организации здравоохранения", - пояснил Мирзабоев.

Игрушка на детской кроватке
CC0 / pixabay
Прокуратура разбирается в причинах смерти двухмесячного ребенка в Ташкенте
Напомним, медицинский осмотр ребенка 24 августа 2018 года проводила врач-педиатр семейной поликлиники № 10 Сергелийского района Н. Расулова, она дала разрешение на плановую прививку. В этот день в присутствии матери ребенка Э.Х. малыша привили против полиомиелита и пневмококка. Прививку сделала медсестра М. Саликова, у которой имеется специальное разрешение на это.

Через два дня, то есть 26 августа, в 11:00 у ребенка поднялась температура до 38,5 градуса, он был отправлен в городскую детскую клиническую больницу № 3. Врач-невропатолог Ш. Насруллаев провел медицинский осмотр, поставил диагноз "Соматогенно обусловленный судорожный синдром. Угроза отека мозга". Двадцать восьмого августа состояние ребенка ухудшилось, его перевели в отделение детской реанимации Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Тридцатого августа ребенок скончался.




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