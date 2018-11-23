Чему не учат в школе: узбекский замминистра предложил избавиться от зубрежки

Система образования должна не только предоставлять фундаментальные знания и готовить к поступлению в вузы, но и давать молодежи навыки, необходимые для предпринимательской деятельности, считает замминистра народного образования Атабек Назиров.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Не надо заставлять детей сидеть и зубрить материалы в классах, важнее развивать у них критическое мышление, заявил заместитель министра народного образования Атабек Назиров во время Глобальной недели предпринимательства (Global Entrepreneurship Week Uzbekistan).

"Мы с первого класса не учим детей задавать вопрос "Почему?", не учим критическому мышлению. Это наша большая проблема. Сейчас мы взаимодействуем с зарубежными партнерами, чтобы изучить их опыт в этом направлении и адаптировать его для наших учителей. Методика преподавания должна также учить детей, как им самостоятельно получать и осваивать знания. Если мы научим детей критическому мышлению, в эру интернета они сами смогут найти ответы на вопросы", - сказал Назиров.

Он уверен, что система народного образования должна не только предоставлять фундаментальные и гуманитарные знания и готовить к поступлению в высшие учебные заведения. В первую очередь следует давать молодежи навыки, необходимые для трудовой и предпринимательской деятельности, отметил Назиров.

По мнению замминистра, Узбекистан может конкурировать с другими странами на рынке информационных технологий.

"Мы начинаем пересматривать учебные программы, например, по информационным технологиям, чтобы дать нашим ученикам возможность осваивать программирование и зарабатывать деньги после окончания школы", - пояснил Назиров.

Он сообщил, что скоро ученики старших классов смогут выбирать предметы, которые они желают изучать.

"Наша образовательная система базируется на советской, и мы пытаемся обучить детей всему сразу. Мы не можем из всех сделать химиков или историков. Есть необходимость в модификации учебных планов. Я учился в США, там ученики в последние годы обучения могут выбирать предметы, которые им интересны. Мы должны дать возможность школьнику изучать то, что ему интересно, и реализовать свой потенциал", - заявил замминистра.

Сейчас Министерство народного образования продвигает идею децентрализации и дерегуляции школ, сообщил Назиров.

"Мы должны отменить существующие правила и предоставить директорам и учителям школ возможность формировать учебную программу, как они хотят преподавать и какие классы должны быть, но это нелегкий процесс", - уверен он.

По данным Министерства народного образования, в Узбекистане сейчас функционируют около 10 тысяч школ, в которых работают около 500 тысяч учителей и учатся почти 6 млн детей. При этом только 10% выпускников школ получают возможность поступить в вузы.

Недавно глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой организовать в каждом регионе Узбекистана школы нового типа, которые получат название "президентские".