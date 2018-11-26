В Узбекистане подорожают горячая вода и отопление

ГУП "Тошиссиккуввати" объявило новые тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. ГУП "Тошиссиккуввати" предупредило о подорожании тарифов на горячую воду и отопление с 8 декабря.

По данным пресс-службы компании, при отсутствии приборов учета горячее водоснабжение обойдется в 18 609,24 сума с человека в месяц, сейчас узбекистанцы платят 16 917,49 сума.

© Sputnik / Максим Богодвид В Узбекистане появятся онлайн-счетчики воды

При наличии прибора учета придется выложить 4765,20 сума за кубометр, сейчас — 4332 сума.

Для жителей общежитий с общими душевыми стоимость составит 13 843,47 сума с человека в месяц против нынешних 12 584,98 сума.

Центральное отопление выйдет в 1610,99 сума с человека за квадратный метр отапливаемой площади, сейчас — 1464,53 сума.

"Тошиссиккуввати" объясняет повышение тарифов ростом цен на энергоносители.

Ранее в республике активисты предложили разрешить населению устанавливать счетчики горячей воды с термодатчиком. Инициатива была связана с тем, что не всегда вода из крана горячей воды соответствует температурным нормам.